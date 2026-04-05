Il CEO di Sony parla del cambio di strategia verso l'intrattenimento e degli obiettivi di PlayStation

Bloomberg ha pubblicato una rara intervista in lingua inglese al CEO di Sony, Hiroki Totoki, che ha raccontato in che modo la compagnia giapponese si è evoluta da un produttore di prodotti di elettronica per consumatori in una compagnia di intrattenimento.
Vediamo cosa ha raccontato.
Le parole del CEO di Sony
Prima di tutto, spiega che "È difficile differenziare i prodotti nell'ambito dell'elettronica di consumo. Questo scenario ha favorito l'ingresso di nuovi competitor nel settore, prima dalla Corea e poi dalla Cina. La Cina, come saprete, dispone di un mercato interno immenso e, grazie a questa solida base, esporta i propri prodotti."
Continua dicendo: "Il mercato dell'elettronica di consumo richiede volumi enormi e la competizione si riduce essenzialmente a una questione di quantità e prezzi. Purtroppo, per Sony, è molto difficile mantenere quel tipo di volumi."
Spiega anche che il 60% degli incassi di Sony vengono dall'intrattenimento e che la porzione più grande viene dal lato videoludico. Di conseguenza, PlayStation deve essere "il miglior posto dove giocare dal punto di vista degli utenti" e "il miglior spazio dove pubblicare" contenuti dal punto di vista degli editori e sviluppatori. Afferma: "Abbiamo rapporti con editori di videogiochi di terze parti e, naturalmente, disponiamo anche di fantastici studi interni".
Parlando più in generale dell'intrattenimento, Totoki afferma che piattaforme come Netflix e Crunchyroll (di proprietà di Sony, ricordiamo) hanno aiutato a far aumentare la popolarità degli anime a livello mondiale e ora, a suo dire, è un tipo di prodotto mainstream: non a caso Sony sta sempre più investendo nell'animazione.
Come curiosità finale, Totoki afferma che non è un grande fan dei videogiochi, ma ama la musica e le serie TV drammatiche. Inoltre, è un fan della band inglese Oasis.
Tra le più recenti mosse della compagnia, vi è anche l'acquisizione di Cinemersive Labs.