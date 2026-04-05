Il CEO di Sony parla del cambio di strategia verso l'intrattenimento e degli obiettivi di PlayStation

Bloomberg ha pubblicato una rara intervista in lingua inglese al CEO di Sony, Hiroki Totoki , che ha raccontato in che modo la compagnia giapponese si è evoluta da un produttore di prodotti di elettronica per consumatori in una compagnia di intrattenimento.

Le parole del CEO di Sony

Prima di tutto, spiega che "È difficile differenziare i prodotti nell'ambito dell'elettronica di consumo. Questo scenario ha favorito l'ingresso di nuovi competitor nel settore, prima dalla Corea e poi dalla Cina. La Cina, come saprete, dispone di un mercato interno immenso e, grazie a questa solida base, esporta i propri prodotti."

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Continua dicendo: "Il mercato dell'elettronica di consumo richiede volumi enormi e la competizione si riduce essenzialmente a una questione di quantità e prezzi. Purtroppo, per Sony, è molto difficile mantenere quel tipo di volumi."

Spiega anche che il 60% degli incassi di Sony vengono dall'intrattenimento e che la porzione più grande viene dal lato videoludico. Di conseguenza, PlayStation deve essere "il miglior posto dove giocare dal punto di vista degli utenti" e "il miglior spazio dove pubblicare" contenuti dal punto di vista degli editori e sviluppatori. Afferma: "Abbiamo rapporti con editori di videogiochi di terze parti e, naturalmente, disponiamo anche di fantastici studi interni".

Parlando più in generale dell'intrattenimento, Totoki afferma che piattaforme come Netflix e Crunchyroll (di proprietà di Sony, ricordiamo) hanno aiutato a far aumentare la popolarità degli anime a livello mondiale e ora, a suo dire, è un tipo di prodotto mainstream: non a caso Sony sta sempre più investendo nell'animazione.

Come curiosità finale, Totoki afferma che non è un grande fan dei videogiochi, ma ama la musica e le serie TV drammatiche. Inoltre, è un fan della band inglese Oasis.

Tra le più recenti mosse della compagnia, vi è anche l'acquisizione di Cinemersive Labs.