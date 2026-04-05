Il set del film di Elden Ring è stato scovato da un fan in Inghilterra: ci mostra una statua di Marika

Come ben saprete, Elden Ring è uno dei tanti successi videoludici che riceveranno il trattamento cinematografico. Per ora non sappiamo molto del film, ma un fortunato fan ha scovato il set cinematografico o perlomeno uno dei vari.

I video del set di Elden Ring

Come potete vedere, è presente una statua di Marika sul set, che toglie ogni dubbio su ciò che stiamo guardando. I fan, però, sarebbero in grado di riconoscere la Chiesa semplicemente dalle mura esterne, visto che questa riproduzione è molto fedele al modo in cui appaiono nel videogioco.

Inoltre, ci sono anche dei tralicci dove le persone vengono crocifisse a Sepolcride. Ogni parte del set è chiusa dietro delle transenne, ovviamente facilmente valicabili ma un chiaro indicatore che si tratta di proprietà privata.

In un messaggio su Discord, Throxtv ha affermato che il film di Elden Ring viene girato a soli 10 minuti da casa sua, sebbene non sia chiaro dove si trovi esattamente. Si presume che sia in Inghilterra, dato che è proprio lì che era previsto lo svolgimento della produzione dell'adattamento.

A dare ulteriore credibilità ai filmati è la comparsa del logo di Hedgehog Construction, una società di scenografia specializzata in set per cinema e TV con sede a Egham, una cittadina nel Surrey, in Inghilterra. È infatti possibile scorgere il logo dell'azienda su diverse parti del set presenti nei video.

Throxtv dichiara di avere un altro video in arrivo, nel quale è possibile vedere che il set è stato coperto con un telo per evitare che le persone possano vedere cosa è stato posizionato. Chiaramente sono arrivati un po' tardi. I video comunque non fanno spoiler, ma confermano solo che il film è in produzione e che mira a essere visivamente fedele al videogioco, perlomeno nelle ambientazioni.

Ricordiamo infine che Elden Ring Nightreign diventa un gioco da tavolo, ecco quando sarà disponibile.