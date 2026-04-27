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Questo demake mostra Elden Ring come non lo avete mai visto

Qualcuno ha pensato bene di trasformare Elden Ring in un Game & Watch, facendoci desiderare una versione fisica del gioco.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   27/04/2026
Un personaggio di Elden Ring
Elden Ring
Elden Ring
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Il trend dei demake continua a regalare gioie inattese, raggiungendo picchi impensabili per progetti di questo tipo. L'arte di prendere i grandi successi moderni e reimmaginarli con le limitazioni tecniche di hardware ormai antico non smette mai di stupire la comunità videoludica, soprattutto di fronte a opere come quella che vi presentiamo in questa notizia: il demake di Elden Ring in stile Game & Watch realizzato dallo sviluppatore indipendente Lucas Cavanna, giocabile in forma completamente gratuita.

Da giocare!

Cavanno ha preso il titolo di FromSoftware e lo ha riprogettato sotto forma di un videogioco portatile a cristalli liquidi degli anni '80, con tutti i limiti del caso, ma anche con il fascino di un'operazione perfettamente riuscita. L'obiettivo dell'autore è quello di dare ai giocatori la possibilità di "goderselo come era stato originariamente concepito".

Nonostante l'estetica minimalista e i limiti dello stile grafico, il lavoro di Cavanna vanta numeri di tutto rispetto per un progetto del genere: il titolo include 10 diverse ambientazioni da visitare, 22 varianti di nemici e ben 10 boss da sconfiggere. La longevità è garantita dalla presenza di due finali standard, a cui se ne aggiunge un terzo segreto.

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Giocarci è estremamente intuitivo: basterà utilizzare le frecce direzionali (o i classici tasti WASD) per muoversi, affidando gli attacchi alla Barra Spaziatrice, al Ctrl sinistro o al tasto Invio. Infine, per dimostrare la sua dedizione assoluta al retrogaming, Cavanna ha aggiunto un vero tocco di classe: insieme al gioco è possibile scaricare un manuale di istruzioni impaginato esattamente nello stile dei libretti originali dell'epoca. Un'operazione nostalgia curata nei minimi dettagli, pronta a conquistare i fan dell'Interregno e gli amanti del retrogaming.

A questo punto, non vi resta che andare sulla pagina ufficiale del demake di Elden Ring su itch.io.

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