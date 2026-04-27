Elden Ring: i misteri irrisolti su cui il film potrebbe fare luce

La discussione intorno a Elden Ring si è riaccesa negli ultimi giorni per via delle numerose notizie legate al film dedicato al gioco di FromSoftware. Le riprese sono iniziate proprio in questi giorni ed è stato rivelato sia il cast - di cui abbiamo già parlato in maniera approfondita - sia la data di uscita, prevista nei cinema di tutto il mondo per il 3 marzo 2028.

Nel frattempo stanno arrivando anche le prime immagini dal set, che mostrano ambientazioni e personaggi familiari ai fan del videogioco, come una delle tante Chiese di Marika, oltre alla presenza di personaggi noti come il Mangiasterco e persino la stessa Regina Marika.

Resta però ancora da capire quale parte della storia verrà raccontata nel film ed è difficile immaginare che una sola pellicola possa coprire l'intera trama del videogioco, dovendo anche introdurre al pubblico le basi di una lore tanto vasta quanto complessa.

Le possibilità sono dunque diverse: il film potrebbe ripercorrere le vicende del gioco suddividendole in più capitoli, un po' nello stile de Il Signore degli Anelli, così da esplorare con maggiore respiro i numerosi personaggi e la storia dell'Interregno. In alternativa, potrebbe concentrarsi su eventi solo accennati o poco approfonditi, trasformandosi magari in un prequel dedicato all'era della Disgregazione, così da mostrare i protagonisti dell'Interregno in un periodo in cui il mondo non era ancora in rovina come nel gioco.

Va considerato, inoltre, che adattare una narrazione "passiva" come quella di Elden Ring - in cui gran parte della storia non viene raccontata direttamente tramite scene di intermezzo o dialoghi, ma emerge attraverso l'esplorazione e la descrizione degli oggetti - è particolarmente complesso per un medium "attivo" come il cinema.

Proprio per questo motivo sarebbe forse più interessante vedere un film che, invece di limitarsi a trasporre gli eventi del gioco, approfondisca aspetti inediti della lore, le cui fondamenta sono state scritte in collaborazione con George R. R. Martin, l'autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, la saga a cui è ispirata la serie TV Game of Thrones.

Anche dopo l'uscita dell'espansione Shadow of the Erdtree, Elden Ring continua a lasciare irrisolti numerosi misteri. Per molti fan sarebbe quindi un sogno vedere alcuni eventi chiariti in modo definitivo, magari proprio attraverso il film, rendendoli canonici. Vediamo allora quali sono i momenti della narrativa del capolavoro di FromSoftware su cui vorremmo finalmente ottenere risposte più concrete.

Vista la natura di ciò di cui andremo a discutere, è ovvio che all'interno di questo articolo ci saranno dei pesanti spoiler riguardanti la trama sia del gioco base che dell'espansione; dunque, se non volete nessuna anticipazione, siete avvisati.