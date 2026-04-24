Alcune scene del film di Elden Ring sono già finite online

Elden Ring diventerà un film, come ben sappiamo, e le riprese sono già in corso in Inghilterra. Recentemente alcuni set sono stati scovati nella campagna inglese, ma ora sono emersi dei video che mostrano direttamente delle scene, che vengono girate in questi giorni a Londra.
A condividere il tutto è il canale YouTube UnBoxPHD, che ha pubblicato una serie di video che mostrano principalmente la Regina Marika e il Mangiasterco.
I video del film di Elden Ring
Qui sotto potete vedere due dei filmati più significativi condivisi da UnBoxPHD. Nel primo possiamo vedere il Mangiasterco, un personaggio non giocante di Elden Ring che dispone di una propria missione secondaria, legata anche a uno dei finali del videogioco. La scena mostrata ricorda molto quella del filmato di apertura del videogioco, nella quale il Mangiasterco viene impiccato davanti a una folla.
La seconda clip, invece, mostra la Regina Marika - la sovrana del mondo di Elden Ring - mentre cammina in un ampio viale con gradini, che potrebbe tranquillamente passare per un'area della capitale del regno, aggiungendo un effetto dorato in post produzione. A interpretarla è Emma Laird.
A questo indirizzo potete trovare altri filmati, ma non sono nulla di particolarmente interessante rispetto ai due mostrati sopra. Possiamo però vedere Kit Connor sul set: sebbene il suo ruolo non sia noto, si suppone che sia il protagonista, ovvero il Senzaluce.
Se volete sapere tutto sul lungometraggio di Elden Ring, conosciamo meglio chi c'è dietro il film.