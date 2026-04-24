Alcune scene del film di Elden Ring sono già finite online

Elden Ring diventerà un film, come ben sappiamo, e le riprese sono già in corso in Inghilterra. Recentemente alcuni set sono stati scovati nella campagna inglese, ma ora sono emersi dei video che mostrano direttamente delle scene, che vengono girate in questi giorni a Londra.

A condividere il tutto è il canale YouTube UnBoxPHD, che ha pubblicato una serie di video che mostrano principalmente la Regina Marika e il Mangiasterco.