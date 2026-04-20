Il film di Elden Ring ha una data di uscita e il cast completo: sarà girato in IMAX

Ad oggi non avevamo moltissimi dettagli, ma per fortuna - tramite un comunicato ufficiale - Bandai Namco Entertainment e A24 hanno annunciato nuove informazioni, compresa la data di uscita nelle sale cinematografiche .

La data di uscita, il cast e i nuovi dettagli sul film di Elden Ring

La data di uscita del film di Elden Ring è il 3 marzo 2028. La pellicola sarà inoltre girata in IMAX e, se avete una sala che supporta questa tecnologia nelle vostre vicinanze, potrete vederlo in alta qualità.

Ecco il cast completo del film di Elden Ring:

Kit Connor (Warfare, Heartstopper)

Ben Whishaw (Skyfall, Paddington)

Cailee Spaeny (Alien: Romulus, Civil War)

Tom Burke (Furiosa: A Mad Max Saga, Black Bag)

Havana Rose Liu (Bottoms)

Sonoya Mizuno (Ex Machina)

Jonathan Pryce (The Two Popes)

Ruby Cruz (Willow, Bottoms)

Nick Offerman (The Last of Us)

John Hodgkinson

Jefferson Hall

Emma Laird

Peter Serafinowic

Il comunicato ufficiale afferma anche che la produzione inizierà questa primavera. Tramite alcuni leak, però, abbiamo già avuto modo di dare uno sguardo ad alcuni set.

Ricordiamo che Elden Ring racconta la storia di un Senzaluce, ovvero il nostro protagonista, che esplora l'Interregno, un luogo sotto il controllo dell'Ordine Aureo, guidato dalla Regina Marika. Tempo addietro, però, Marika ha infranto l'Elden Ring, un insieme di rune magiche che definisce il modo in cui il mondo stesso funziona. I discendenti di Marika, dopo che essa è sparita, hanno iniziato così una guerra per appropriarsi di queste rune. Il compito del protagonista è diventare Elden Lord, ovvero accedere alla Capitale del regno e ottenere il trono come nuovo regnante.

Elden Ring non ha però una trama lineare, ma un insieme di frammenti narrativi raccontati tramite descrizioni di oggetti, osservazione dell'ambientazione e brevi dialoghi criptici dei personaggi che incontriamo lungo il viaggio. Essendo un gioco a mappa aperta, i viaggi dei giocatori possono essere molto diversi l'uno dall'altro, visto anche che per vedere il finale non è necessario sconfiggere tutti i boss maggiori e vedere tutte le regioni di gioco. Sarà interessante capire in che modo il regista Alex Garland gestirà la sceneggiatura. Garland si è però più volte presentato come grande fan di Elden Ring, quindi forse possiamo fare affidamento sulla sua passione.

Ricordiamo infine che la colonna sonora di Elden Ring: Shadow of the Erdtree è disponibile su vinile.