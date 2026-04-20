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L'ID@Xbox di aprile è stato annunciato: data, ora e i giochi che saranno mostrati

IGN USA ha annunciato che collaborerà con Microsoft per presentare il prossimo ID@Xbox, durante il mese di aprile: vediamo tutti i dettagli compresa data, ora e i giochi che saranno mostrati.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/04/2026
Il logo di Xbox

Microsoft ha da poco sfruttato un proprio evento per annunciare al mondo Metro 2039, ma è solo l'inizio per la compagnia di Xbox. La società ha infatti svelato che, in collaborazione con IGN USA, manderà in onda un nuovo ID@Xbox.

Vediamo tutti i dettagli ufficiali al riguardo.

Data, ora e giochi dell'ID@Xbox

Il prossimo ID@Xbox andrà in onda il 23 aprile 2026, precisamente alle 18:00 ora italiana. Come sempre, sarà possibile vederlo tramite i principali social media, come YouTube, Facebook, Twitter e Twitch. La diretta sarà mandata in onda da IGN USA, come già indicato.

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Per quanto riguarda i giochi che saranno sicuramente presenti durante la diretta, la lista è la seguente:

  • Mistfall Hunter
  • There Are No Ghosts at the Grand
  • Aphelion
  • Solo Leveling Arise Overdrive
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IGN USA ha già confermato che ci saranno altri titoli, ma per ora non possiamo sapere quali sono. Parlando dei titoli che conosciamo, ricordiamo che Mistfall Hunter è un gioco di ruolo d'azione PvPvE d'estrazione. There Are No Ghosts at the Grand è un gioco nel quale dobbiamo sistemare un hotel abbandonato, nel mentre scopriamo una strana storia di fantasmi all'interno di un'avventura strutturata come un musical. Aphelion è l'avventura d'azione sci-fi di Don't Nod, in arrivo il 28 aprile. Solo Leveling Arise Overdrive è invece un gioco d'azione con cooperativa online già disponibile dallo scorso novembre.

Diteci, c'è qualche gioco noto che vorreste vedere durante lo show, oppure sperate in qualche grande novità?

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