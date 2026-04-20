L'ID@Xbox di aprile è stato annunciato: data, ora e i giochi che saranno mostrati

Microsoft ha da poco sfruttato un proprio evento per annunciare al mondo Metro 2039, ma è solo l'inizio per la compagnia di Xbox. La società ha infatti svelato che, in collaborazione con IGN USA, manderà in onda un nuovo ID@Xbox .

Data, ora e giochi dell'ID@Xbox

Il prossimo ID@Xbox andrà in onda il 23 aprile 2026, precisamente alle 18:00 ora italiana. Come sempre, sarà possibile vederlo tramite i principali social media, come YouTube, Facebook, Twitter e Twitch. La diretta sarà mandata in onda da IGN USA, come già indicato.

Xbox presenterà nuovi giochi indie

Per quanto riguarda i giochi che saranno sicuramente presenti durante la diretta, la lista è la seguente:

Mistfall Hunter

There Are No Ghosts at the Grand

Aphelion

Solo Leveling Arise Overdrive

IGN USA ha già confermato che ci saranno altri titoli, ma per ora non possiamo sapere quali sono. Parlando dei titoli che conosciamo, ricordiamo che Mistfall Hunter è un gioco di ruolo d'azione PvPvE d'estrazione. There Are No Ghosts at the Grand è un gioco nel quale dobbiamo sistemare un hotel abbandonato, nel mentre scopriamo una strana storia di fantasmi all'interno di un'avventura strutturata come un musical. Aphelion è l'avventura d'azione sci-fi di Don't Nod, in arrivo il 28 aprile. Solo Leveling Arise Overdrive è invece un gioco d'azione con cooperativa online già disponibile dallo scorso novembre.

Diteci, c'è qualche gioco noto che vorreste vedere durante lo show, oppure sperate in qualche grande novità?