Xbox Game Pass svela il secondo gruppo di giochi di aprile 2026 per PC, console e cloud

Tramite le pagine di Xbox Wire, abbiamo modo di scoprire quali sono i videogiochi che avremo modo di giocare nella seconda metà di aprile 2026 tramite Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft per Xbox, cloud e PC.

Vediamo la lista completa dei titoli in arrivo, così come dei videogiochi che saranno rimossi dal servizio alla fine del mese corrente.