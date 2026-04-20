0

Xbox Game Pass svela il secondo gruppo di giochi di aprile 2026 per PC, console e cloud

Microsoft ha svelato quali sono i videogiochi che saranno disponibili tramite Xbox Game Pass nella seconda metà di aprile 2026, oltre che un titolo in arrivo a inizio maggio.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/04/2026
Un vampiro in Vampire Crawlers

Tramite le pagine di Xbox Wire, abbiamo modo di scoprire quali sono i videogiochi che avremo modo di giocare nella seconda metà di aprile 2026 tramite Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft per Xbox, cloud e PC.

Vediamo la lista completa dei titoli in arrivo, così come dei videogiochi che saranno rimossi dal servizio alla fine del mese corrente.

I giochi in arrivo e in rimozione da Xbox Game Pass

Ecco i videogiochi in arrivo sui vari livelli di Xbox Game Pass:

  • Little Rocket Lab (Cloud, Console e PC) - 21 aprile | Ora su Game Pass Premium, già disponibile su Game Pass Ultimate e PC Game Pass
  • Sopa: Tale of the Stolen Potato (Cloud, Console, Handheld e PC) - 21 aprile | Ora su Game Pass Premium, già disponibile su Game Pass Ultimate e PC Game Pass
  • Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - 21 aprile | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Kiln (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - 23 aprile | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Aphelion (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - 28 aprile | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Trepang2 (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 29 aprile | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass
  • Heroes of Might & Magic: Olden Era (Game Preview) (PC) - 30 aprile | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Sledding Game (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 30 aprile | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • TerraTech Legion (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 30 aprile | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Final Fantasy V (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 5 maggio | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ecco invece i giochi che saranno rimossi dal servizio il 30 aprile:

  • Citizen Sleeper (Cloud, Console e PC)
  • Creatures of Ava (Cloud, Console e PC)
  • Dragon Ball Xenoverse 2 (Cloud, Console e PC)
  • Endless Legend 2 (PC)
  • Goat Simulator (Cloud e Console)
  • Goat Simulator Remastered (Cloud, Console e PC)
  • Hunt Showdown 1896 (Cloud, Console e PC)
  • NHL 24 (EA Play) (Cloud e Console)
  • Revenge of the Savage Planet (Cloud, Console e PC)
Il vociferato Game Pass con i soli giochi first party potrebbe avere delle limitazioni Il vociferato Game Pass con i soli giochi first party potrebbe avere delle limitazioni

Vi ricordiamo infine quali sono i giochi di Xbox Game Pass della prima metà di aprile 2026.

#Game Pass
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Xbox Game Pass svela il secondo gruppo di giochi di aprile 2026 per PC, console e cloud