Xbox Game Pass svela il secondo gruppo di giochi di aprile 2026 per PC, console e cloud

Tramite le pagine di Xbox Wire, abbiamo modo di scoprire quali sono i videogiochi che avremo modo di giocare nella seconda metà di aprile 2026 tramite Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft per Xbox, cloud e PC.
Vediamo la lista completa dei titoli in arrivo, così come dei videogiochi che saranno rimossi dal servizio alla fine del mese corrente.
I giochi in arrivo e in rimozione da Xbox Game Pass
Ecco i videogiochi in arrivo sui vari livelli di Xbox Game Pass:
- Little Rocket Lab (Cloud, Console e PC) - 21 aprile | Ora su Game Pass Premium, già disponibile su Game Pass Ultimate e PC Game Pass
- Sopa: Tale of the Stolen Potato (Cloud, Console, Handheld e PC) - 21 aprile | Ora su Game Pass Premium, già disponibile su Game Pass Ultimate e PC Game Pass
- Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - 21 aprile | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Kiln (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - 23 aprile | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Aphelion (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - 28 aprile | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Trepang2 (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 29 aprile | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass
- Heroes of Might & Magic: Olden Era (Game Preview) (PC) - 30 aprile | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Sledding Game (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 30 aprile | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- TerraTech Legion (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 30 aprile | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Final Fantasy V (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 5 maggio | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Ecco invece i giochi che saranno rimossi dal servizio il 30 aprile:
- Citizen Sleeper (Cloud, Console e PC)
- Creatures of Ava (Cloud, Console e PC)
- Dragon Ball Xenoverse 2 (Cloud, Console e PC)
- Endless Legend 2 (PC)
- Goat Simulator (Cloud e Console)
- Goat Simulator Remastered (Cloud, Console e PC)
- Hunt Showdown 1896 (Cloud, Console e PC)
- NHL 24 (EA Play) (Cloud e Console)
- Revenge of the Savage Planet (Cloud, Console e PC)
Vi ricordiamo infine quali sono i giochi di Xbox Game Pass della prima metà di aprile 2026.