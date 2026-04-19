Il vociferato Game Pass con i soli giochi first party potrebbe avere delle limitazioni, nella fattispecie un tempo mensile prestabilito per l'utilizzo dello streaming di Xbox Cloud Gaming.
A rivelare questi dettagli è stato il profilo della piattaforma Better xCloud, che ha pubblicato sui social il resoconto di un'analisi del backend in cui vengono appunto citate delle limitazioni mensili per quanto concerne l'utilizzo del servizio Xbox Cloud Gaming.
Si parla nello specifico di un tetto di ore di gioco mensili, che una avolta raggiunto implicherebbe uno stop al funzionamento dello streaming fino al mese successivo: un approccio già visto all'interno di altri servizi in abbonamento ma ancora inedito per Xbox.
Probabilmente questi accorgimenti potrebbero consentire di tagliare i costi del Game Pass quanto basta per arrivare a un'offerta che sia davvero accessibile per gli utenti, in linea con le ultime dichiarazioni della nuova CEO Asha Sharma.
Si parla anche di un nuovo tier, Duet
Come riportato alcuni giorni fa, Game Pass potrebbe introdurre anche un bundle con Netflix, nell'ambito di un tier che pare si chiami "Duet", anch'esso con limitazioni d'uso per quanto concerne il cloud ma forte di una combinazione di contenuti che molti utenti potrebbero trovare interessante.
Infine ci sarebbe il tanto chiacchierato abbonamento con pubblicità, ancora previsto per il 2026: qui il tempo di gioco potrebbe essere legato alla quantità di annunci visualizzati, andando dunque a proporre una sorta di modello ibrido.