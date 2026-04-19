Secondo Google, Gemini è riuscito a bloccare il 99% delle truffe online potenziando i sistemi di sicurezza

Negli ultimi anni la lotta contro le truffe online è diventata una delle priorità principali per Google, e i risultati più recenti dimostrano quanto l'intelligenza artificiale stia giocando un ruolo decisivo.

In un nuovo rapporto sulla sicurezza, l'azienda ha evidenziato come l'impiego dei modelli basati su Gemini abbia portato a un miglioramento significativo nella capacità di individuare e bloccare contenuti dannosi prima ancora che raggiungano gli utenti.

Secondo quanto dichiarato nel blog ufficiale, i sistemi di Google sono riusciti a intercettare oltre il 99% degli annunci che violavano le norme ancora prima della loro pubblicazione. Si tratta di un risultato notevole, che sottolinea il salto di qualità rispetto ai metodi tradizionali.