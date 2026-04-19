Secondo Google, Gemini è riuscito a bloccare il 99% delle truffe online potenziando i sistemi di sicurezza

Negli ultimi anni la lotta contro le truffe online è diventata una delle priorità principali per Google, e i risultati più recenti dimostrano quanto l'intelligenza artificiale stia giocando un ruolo decisivo.
In un nuovo rapporto sulla sicurezza, l'azienda ha evidenziato come l'impiego dei modelli basati su Gemini abbia portato a un miglioramento significativo nella capacità di individuare e bloccare contenuti dannosi prima ancora che raggiungano gli utenti.
Secondo quanto dichiarato nel blog ufficiale, i sistemi di Google sono riusciti a intercettare oltre il 99% degli annunci che violavano le norme ancora prima della loro pubblicazione. Si tratta di un risultato notevole, che sottolinea il salto di qualità rispetto ai metodi tradizionali.
Come fa Gemini a fermare le truffe online?
Questo è possibile grazie alla capacità dell'AI di analizzare centinaia di miliardi di segnali, tra cui l'età degli account, i comportamenti sospetti e gli schemi delle campagne pubblicitarie. In questo modo, Google riesce a individuare potenziali truffe in modo proattivo, bloccandole prima che possano causare danni.
I numeri relativi al 2025 confermano l'impatto di questa tecnologia. Durante l'anno, sono stati bloccati o rimossi oltre 8,3 miliardi di annunci, mentre circa 24,9 milioni di account sono stati sospesi per attività sospette.
Inoltre, sono stati identificati 602 milioni di annunci e 4 milioni di account direttamente collegati a truffe. Dati che evidenziano non solo la diffusione del fenomeno, ma anche l'efficacia delle contromisure adottate.
Anche i truffatori usano Gemini e l'IA?
Un aspetto particolarmente rilevante è il crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa da parte dei truffatori stessi. Questi strumenti permettono di creare annunci ingannevoli su larga scala, aumentando la complessità del problema. Tuttavia, Gemini si dimostra all'altezza della sfida, riuscendo a rilevare e bloccare queste minacce in tempo reale.
Infine, l'IA ha migliorato anche la gestione del feedback degli utenti. Grazie a Gemini, Google è stata in grado di elaborare un numero di segnalazioni quattro volte superiore rispetto all'anno precedente, rendendo il sistema ancora più reattivo ed efficace.