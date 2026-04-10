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Gemini ora è capace di generare delle simulazioni e dei modelli interattivi per comprendere concetti complessi, svolta per lo studio?

L'app Gemini introduce le simulazioni interattive, superando i limiti dei diagrammi statici. Gli utenti possono ora generare modelli dinamici.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   10/04/2026
Gemini

L'intelligenza artificiale di Google compie un passo decisivo verso una nuova modalità di interazione uomo-macchina. Se fino ad oggi le risposte fornite dall'app Gemini erano limitate a testi esplicativi accompagnati, nel migliore dei casi, da immagini o diagrammi statici, la nuova funzione appena introdotta cambia radicalmente le regole del gioco.

Gemini è ora in grado di trasformare domande su temi complessi in simulazioni e modelli interattivi personalizzati, visualizzabili e manipolabili direttamente all'interno della conversazione.

Questa innovazione rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma nell'apprendimento e nell'analisi dei dati. L'utente non è più un fruitore passivo di informazioni, ma diventa il supervisore di un esperimento virtuale.

Alcuni esempi di questa nuova funzione di Gemini

Ad esempio, esplorando il modo in cui la Luna orbita attorno alla Terra, non ci si trova più davanti a un'immagine fissa: è possibile regolare manualmente cursori o inserire valori numerici precisi per la velocità iniziale o la forza di gravità.

Il sistema reagisce istantaneamente, mostrando come la variazione di quei parametri possa creare un'orbita stabile o causare la deriva del satellite nello spazio.

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Le applicazioni di questa tecnologia sono vastissime e spaziano dalla chimica alla fisica dei sistemi dinamici. La capacità di "mostrare" invece di limitarsi a "dire" permette a Gemini di diventare un tutor scientifico estremamente efficace

Il rollout di questa funzione di Gemini

Il rollout di questa funzione è attualmente in corso a livello globale per tutti gli utenti dell'app. Per attivare queste capacità, è sufficiente collegarsi a gemini.google.com, selezionare il modello Pro nella barra dei prompt e utilizzare comandi specifici come "mostrami" o "aiutami a visualizzare".

Screen Gemini

Questa evoluzione segna il passaggio definitivo di Gemini da semplice chatbot a potente motore di simulazione, consolidando il suo ruolo di strumento indispensabile per studenti, professionisti e appassionati di scienza che cercano un livello di comprensione più profondo e coinvolgente. Che cosa ne pensate? Siete curiosi di provarlo? Fatecelo sapere nei commenti.

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