Gemini ora è capace di generare delle simulazioni e dei modelli interattivi per comprendere concetti complessi, svolta per lo studio?

L'intelligenza artificiale di Google compie un passo decisivo verso una nuova modalità di interazione uomo-macchina. Se fino ad oggi le risposte fornite dall'app Gemini erano limitate a testi esplicativi accompagnati, nel migliore dei casi, da immagini o diagrammi statici, la nuova funzione appena introdotta cambia radicalmente le regole del gioco.

Gemini è ora in grado di trasformare domande su temi complessi in simulazioni e modelli interattivi personalizzati, visualizzabili e manipolabili direttamente all'interno della conversazione.

Questa innovazione rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma nell'apprendimento e nell'analisi dei dati. L'utente non è più un fruitore passivo di informazioni, ma diventa il supervisore di un esperimento virtuale.