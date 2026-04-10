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La TV A Pro di Xiaomi da 50", 4K QLED, con modalità game boost e Google Assistant è in sconto (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo della TV Xiaomi A Pro da 50". Scopriamo i dettagli dell'offerta.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   10/04/2026
Xiaomi TV A Pro

Su Amazon, oggi, è disponibile un'occasione interessante per chiunque sia alla ricerca di una nuova TV: la Xiaomi A Pro da 50", 4K, viene messa in sconto del 18% per un costo finale d'acquisto di 329€, circa 6€ in più rispetto al suo minimo storico. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Grazie alla tecnologia QLED (Quantum Dot) e all'ampio gamut cromatico DCI-P3, questo televisore offre colori estremamente vividi e realistici, capaci di valorizzare ogni dettaglio dell'immagine. La risoluzione 4K Ultra HD garantisce una definizione elevata, mentre la tecnologia MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) assicura movimenti fluidi e privi di scatti.

Ulteriori dettagli sulla TV

Dal punto di vista smart, l'integrazione di Google TV consente di accedere facilmente a contenuti da diverse piattaforme come Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+, con suggerimenti personalizzati basati sulle proprie preferenze. Il supporto a Google Assistant permette di controllare il televisore tramite comandi vocali, semplificando la ricerca di contenuti e la gestione dei dispositivi smart home.

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Infine, grazie a Chromecast integrato e Apple AirPlay, è possibile trasmettere facilmente contenuti da smartphone e tablet, garantendo una connettività completa e versatile per l'intrattenimento domestico. Si tratta, dunque, di un'ottima soluzione per chi cerca un dispositivo che incarni al meglio il concetto di "rapporto qualità-prezzo".

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