La TV A Pro di Xiaomi da 50", 4K QLED, con modalità game boost e Google Assistant è in sconto (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile un'occasione interessante per chiunque sia alla ricerca di una nuova TV: la Xiaomi A Pro da 50", 4K, viene messa in sconto del 18% per un costo finale d'acquisto di 329€, circa 6€ in più rispetto al suo minimo storico. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Grazie alla tecnologia QLED (Quantum Dot) e all'ampio gamut cromatico DCI-P3, questo televisore offre colori estremamente vividi e realistici, capaci di valorizzare ogni dettaglio dell'immagine. La risoluzione 4K Ultra HD garantisce una definizione elevata, mentre la tecnologia MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) assicura movimenti fluidi e privi di scatti.