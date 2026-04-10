Samsung Galaxy S26 torna in sconto: fino al 4 maggio 2026 sfrutta un codice promo per risparmiare su tutti i modelli della serie

Approfitta subito della nuova promozione esclusiva sulla gamma Samsung Galaxy S26, valida fino al 4 maggio 2026. Grazie al codice voucher NEWGALAXY10, puoi ottenere uno sconto del 10% direttamente sul prezzo live di tutti i modelli della serie.
Acquistando e registrando il tuo nuovo smartphone, riceverai in omaggio un Galaxy Watch8. Puoi accedere alla pagina promo direttamente tramite questo link.
Se scegli di pagare tramite Samsung Pay, potrai inoltre beneficiare di un extra sconto del 5% applicato automaticamente al tuo carrello. Ricorda che il voucher non è cumulabile con altri codici sconto o promozioni attive sul sito. Hai tempo dal 10 aprile fino alla mezzanotte del 4 maggio.
Ecco i prezzi di ogni singolo modello:
- Galaxy S26:
- 12GB + 256GB, prezzo con codice sconto 926,10€ (879,80 con Samsung Pay)
- 12GB + 512GB, prezzo con codice sconto 1.052,10€ (999,50€ con Samsung Pay)
- Galaxy S26+:
- 12GB + 256GB, prezzo con codice sconto 1.160,10€ (1.102,10€ con Samsung Pay)
- 12GB + 512GB, prezzo con codice sconto 1.268,10€ (1.204,70€ con Samsung Pay)
- Galaxy S26 Ultra:
- 12GB + 256GB, prezzo con codice sconto 1.349,10€ (1.281,60 con Samsung Pay)
- 12GB + 512GB, prezzo con codice sconto 1.466,10€ (1.392,80€ con Samsung Pay))
- 16GB + 1TB, prezzo con codice sconto 1.754,10€ (1.666,40€ con Samsung Pay)
Ulteriori dettagli sugli smartphone
La serie Samsung Galaxy S26 offre tre varianti progettate per soddisfare ogni esigenza. Tutti i modelli condividono il sistema Android, la certificazione IP68 e display Dynamic LTPO AMOLED 2X con picchi di luminosità da 2600 nits.
Le differenze principali risiedono nelle dimensioni e nell'hardware. Il Galaxy S26 è il più compatto (6.3", 7.2 mm di spessore) con batteria da 4300 mAh. Il Galaxy S26 Plus sale a 6.7", risoluzione QHD+ e batteria da 4900 mAh, introducendo il Bluetooth 6.0. Entrambi montano il processore Exynos 2600 e una fotocamera da 50 MP.
Il Galaxy S26 Ultra rappresenta il vertice tecnologico: vanta lo schermo più grande (6.9"), il potente chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 e una batteria da 5000 mAh. La vera distinzione è nel comparto fotografico, dominato da un sensore principale da 200 MP con apertura f/1.4