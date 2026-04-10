Samsung Galaxy S26 torna in sconto: fino al 4 maggio 2026 sfrutta un codice promo per risparmiare su tutti i modelli della serie

Se scegli di pagare tramite Samsung Pay, potrai inoltre beneficiare di un extra sconto del 5% applicato automaticamente al tuo carrello. Ricorda che il voucher non è cumulabile con altri codici sconto o promozioni attive sul sito. Hai tempo dal 10 aprile fino alla mezzanotte del 4 maggio.

Ulteriori dettagli sugli smartphone

La serie Samsung Galaxy S26 offre tre varianti progettate per soddisfare ogni esigenza. Tutti i modelli condividono il sistema Android, la certificazione IP68 e display Dynamic LTPO AMOLED 2X con picchi di luminosità da 2600 nits.

Le differenze principali risiedono nelle dimensioni e nell'hardware. Il Galaxy S26 è il più compatto (6.3", 7.2 mm di spessore) con batteria da 4300 mAh. Il Galaxy S26 Plus sale a 6.7", risoluzione QHD+ e batteria da 4900 mAh, introducendo il Bluetooth 6.0. Entrambi montano il processore Exynos 2600 e una fotocamera da 50 MP.

Il Galaxy S26 Ultra rappresenta il vertice tecnologico: vanta lo schermo più grande (6.9"), il potente chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 e una batteria da 5000 mAh. La vera distinzione è nel comparto fotografico, dominato da un sensore principale da 200 MP con apertura f/1.4