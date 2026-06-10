Il monitor Lenovo Legion da 27" è in promozione su Amazon: puoi acquistarlo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sul monitor Lenovo Legion da 27": l'offerta prevede uno sconto del 22% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 139,99€ (suo minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il pannello da 27 pollici con risoluzione Full HD è ottimizzato per garantire immagini nitide e una resa visiva adatta ai giochi competitivi. Uno dei punti di forza è la frequenza di aggiornamento di 240 Hz, che permette un gameplay estremamente fluido e privo di ritardi percepibili, accompagnato da un tempo di risposta MPRT di soli 0,5 ms.
Ulteriori dettagli sul monitor
Il monitor integra la tecnologia AMD FreeSync Premium, che sincronizza il refresh rate dello schermo con la scheda grafica per eliminare tearing e stuttering, migliorando ulteriormente la stabilità dell'immagine durante le sessioni di gioco più intense.
Dal punto di vista visivo, il supporto HDR10 e la copertura del 99% dello spazio colore sRGB assicurano colori vividi, contrasti realistici e una buona profondità delle ombre, rendendo ogni scena più coinvolgente.
Inoltre, il supporto LTPS full function consente di regolare il monitor in altezza, inclinazione, rotazione e orientamento, così da trovare sempre la posizione più comoda durante il gioco.
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