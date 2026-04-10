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FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo arriverà anche su iOS e Android

Level-5 ha svelato che il suo recente successo, FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo, sarà pubblicato anche su iOS e Android. Vediamo i dettagli di queste versioni.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/04/2026
Dei personaggi di FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo su un drago scheletrico davanti a un'isola
Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo
Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo
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L'editore LEVEL-5 e lo sviluppatore LEVEL-5 Osaka Office hanno annunciato che pubblicheranno FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo per iOS e Android. Il periodo di uscita è fissato per quest'estate.

Ricordiamo che FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo è stato pubblicato inizialmente su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (tramite Steam) il 21 maggio 2025, seguito dalla versione per Switch 2 il 5 giugno 2025.

Il trailer di FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo per iOS e Android

Tramite un nuovo trailer dedicato alle nuove versioni di FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo, viene spiegato che le versioni iOS e Android supporteranno il cross-play e anche il cross-save con le versioni del videogioco già disponibili, permettendo quindi di continuare a giocare alle proprie partite avviate su PC e console.

Inoltre, viene confermato che FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo per iOS e Android includerà tutte le funzioni e aggiornamenti pubblicati finora per le versioni già disponibili.

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Ricordiamo che FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo ci permette di vestire i panni di un personaggio che può cambiare il proprio Lavoro, ottenendo capacità uniche. Il paladino ad esempio può combattere i mostri, mentre il cuoco prepara cibo ed equipaggiamenti. Dovremo anche gestire la nostra isola pianificando la città, dando nuova vita ai vari biomi e decorando le abitazioni.

Sappiamo anche che FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo ha raggiunto un notevole traguardo di vendite.

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