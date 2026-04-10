FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo arriverà anche su iOS e Android

L'editore LEVEL-5 e lo sviluppatore LEVEL-5 Osaka Office hanno annunciato che pubblicheranno FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo per iOS e Android. Il periodo di uscita è fissato per quest'estate.

Ricordiamo che FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo è stato pubblicato inizialmente su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (tramite Steam) il 21 maggio 2025, seguito dalla versione per Switch 2 il 5 giugno 2025.