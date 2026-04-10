FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo arriverà anche su iOS e Android

L'editore LEVEL-5 e lo sviluppatore LEVEL-5 Osaka Office hanno annunciato che pubblicheranno FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo per iOS e Android. Il periodo di uscita è fissato per quest'estate.
Ricordiamo che FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo è stato pubblicato inizialmente su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (tramite Steam) il 21 maggio 2025, seguito dalla versione per Switch 2 il 5 giugno 2025.
Il trailer di FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo per iOS e Android
Tramite un nuovo trailer dedicato alle nuove versioni di FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo, viene spiegato che le versioni iOS e Android supporteranno il cross-play e anche il cross-save con le versioni del videogioco già disponibili, permettendo quindi di continuare a giocare alle proprie partite avviate su PC e console.
Inoltre, viene confermato che FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo per iOS e Android includerà tutte le funzioni e aggiornamenti pubblicati finora per le versioni già disponibili.
Ricordiamo che FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo ci permette di vestire i panni di un personaggio che può cambiare il proprio Lavoro, ottenendo capacità uniche. Il paladino ad esempio può combattere i mostri, mentre il cuoco prepara cibo ed equipaggiamenti. Dovremo anche gestire la nostra isola pianificando la città, dando nuova vita ai vari biomi e decorando le abitazioni.
Sappiamo anche che FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo ha raggiunto un notevole traguardo di vendite.