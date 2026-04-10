Level-5 è tornata a mostrare Holy Horror Mansion con un trailer pieno di fotografie

Pochi dettagli

Per adesso i dettagli sono davvero scarsi, ma il video è interessante di suo, perché mostra fasi di esplorazione e alcuni dei luoghi che andremo a visitare durante l'avventura.

Holy Horror Mansion viene descritto come una storia horror cozy, che racconta i segreti di una misteriosa famiglia. Al centro della vicenda c'è il giovane protagonista, ancora senza nome, che vive in una villa situata sopra il palazzo della nonna: dopo aver trovato una macchina fotografica in una stanza chiusa a chiave, il ragazzo entra in contatto con un fantasma, dando il via a una serie di eventi sorprendenti.

Al momento, Holy Horror Mansion non ha una finestra di uscita. Tuttavia, LEVEL-5 ha anticipato l'intenzione di espandere il progetto oltre i videogiochi, con un'iniziativa crossmediale prevista nel corso del 2026 che includerà merchandising e altri contenuti legati al suo universo narrativo. Quindi, immaginiamo che ci saranno nuove informazioni a breve e che il teaser rappresenti solo un primo sguardo su ciò che ci aspetta nei prossimi mesi.