Level-5 è tornata a mostrare Holy Horror Mansion con un trailer pieno di fotografie

Nel corso dell'evento LEVEL-5 Vision 2026 Craftsmanship, lo studio di sviluppo, nonché editore giapponese LEVEL-5 ha presentato un nuovo teaser trailer di Holy Horror Mansion, il "ghost craft GDR" annunciato originariamente nel settembre 2024, di cui ancora non si conoscono nemmeno le piattaforme. In questo caso, il video mostra il protagonista scattare molte foto.
Pochi dettagli
Per adesso i dettagli sono davvero scarsi, ma il video è interessante di suo, perché mostra fasi di esplorazione e alcuni dei luoghi che andremo a visitare durante l'avventura.
Holy Horror Mansion viene descritto come una storia horror cozy, che racconta i segreti di una misteriosa famiglia. Al centro della vicenda c'è il giovane protagonista, ancora senza nome, che vive in una villa situata sopra il palazzo della nonna: dopo aver trovato una macchina fotografica in una stanza chiusa a chiave, il ragazzo entra in contatto con un fantasma, dando il via a una serie di eventi sorprendenti.
Al momento, Holy Horror Mansion non ha una finestra di uscita. Tuttavia, LEVEL-5 ha anticipato l'intenzione di espandere il progetto oltre i videogiochi, con un'iniziativa crossmediale prevista nel corso del 2026 che includerà merchandising e altri contenuti legati al suo universo narrativo. Quindi, immaginiamo che ci saranno nuove informazioni a breve e che il teaser rappresenti solo un primo sguardo su ciò che ci aspetta nei prossimi mesi.