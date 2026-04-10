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La tastiera da gaming SteelSeries Apex 3 con illuminazione RGB, poggiapolsi magnetico e layout italiano è in sconto su Amazon

Oggi, su Amazon, La tastiera da gaming SteelSeries Apex 3, è in offerta su Amazon. Scopriamo insieme tutti i dettagli del prodotto e della promo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   10/04/2026
SteelSeries Apex 3

La tastiera da gaming SteelSeries Apex 3, oggi, è in promozione su Amazon: l'offerta attiva prevede uno sconto del 31% per un costo totale e finale d'acquisto pari a 54,99€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui giù: La SteelSeries Apex 3 è una tastiera da gaming progettata per offrire comfort, resistenza e un'esperienza di gioco fluida anche durante lunghe sessioni. Uno dei suoi principali punti di forza è la certificazione IP32, che garantisce una protezione efficace contro i danni accidentali causati da versamenti di liquidi.

Ulteriori dettagli sulla tastiera

L'illuminazione RGB a 10 zone permette di personalizzare l'aspetto della tastiera con effetti luminosi dinamici e schemi cromatici accattivanti, creando un setup da gaming immersivo e visivamente coinvolgente.

Questo sistema di illuminazione reagisce anche alle attività in gioco. La tastiera è dotata di switch ultra-silenziosi, progettati per ridurre al minimo la rumorosità senza sacrificare la reattività. Con una durata fino a 20 milioni di pressioni, garantiscono affidabilità e prestazioni costanti nel tempo, anche in uso intensivo.

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Il comfort è ulteriormente migliorato grazie al poggiapolsi magnetico di alta qualità, che sostiene l'intero palmo della mano e permette una postura più naturale durante la digitazione o il gioco, riducendo l'affaticamento. Infine, il layout italiano QWERTY rende la tastiera immediatamente familiare.

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