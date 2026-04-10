Nuova era dei SoC mobile: Apple, Qualcomm e MediaTek puntano ai 5 GHz grazie a TSMC, Huawei continua a faticare

L'anno 2026 segna una pietra miliare storica per l'industria dei semiconduttori: per la prima volta, i processori per smartphone stanno per infrangere la barriera dei 5,00GHz.

Questo risultato straordinario è il frutto della partnership strategica tra aziende come Apple, Qualcomm e MediaTek con TSMC, il colosso taiwanese della fonderia che, grazie alla sua litografia all'avanguardia, sta permettendo prestazioni un tempo impensabili per dispositivi tascabili.

Se il recente Snapdragon 8 Elite Gen 5 opera già a una frequenza di default di 4,61GHz, i rumor sul prossimo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro e sul Dimensity 9600 Pro di MediaTek confermano il raggiungimento del target di 5,00GHz. Anche Apple, con l'A19 Pro, si spinge verso i 4,26GHz.