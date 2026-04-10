Nuova era dei SoC mobile: Apple, Qualcomm e MediaTek puntano ai 5 GHz grazie a TSMC, Huawei continua a faticare

L'anno 2026 segna una pietra miliare storica per l'industria dei semiconduttori: per la prima volta, i processori per smartphone stanno per infrangere la barriera dei 5,00GHz.
Questo risultato straordinario è il frutto della partnership strategica tra aziende come Apple, Qualcomm e MediaTek con TSMC, il colosso taiwanese della fonderia che, grazie alla sua litografia all'avanguardia, sta permettendo prestazioni un tempo impensabili per dispositivi tascabili.
Se il recente Snapdragon 8 Elite Gen 5 opera già a una frequenza di default di 4,61GHz, i rumor sul prossimo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro e sul Dimensity 9600 Pro di MediaTek confermano il raggiungimento del target di 5,00GHz. Anche Apple, con l'A19 Pro, si spinge verso i 4,26GHz.
Huawei rimane esclusa da questa rivoluzione dei SoC
In questo scenario di trionfi tecnologici, Huawei emerge come la grande sconfitta. A causa delle persistenti sanzioni commerciali degli Stati Uniti, l'azienda cinese non ha accesso alle tecnologie di TSMC e deve affidarsi al partner interno SMIC.
Tuttavia, SMIC è attualmente bloccata al processo produttivo a 7nm, utilizzando macchinari DUV (Deep Ultra Violet) di vecchia generazione, poiché non dispone dei moderni sistemi EUV (Extreme Ultra Violet).
Il risultato è evidente: l'ultimo chip di Huawei, il Kirin 9030, non è ancora riuscito a superare la soglia dei 3,00GHz. Con le sanzioni attive dal 2019, l'azienda non è riuscita a rendere la Cina autosufficiente nella produzione di chip a nodi avanzati in tempo per la sfida dei 5GHz.
I rischi che questi nuovi SoC potranno apportare agli smartphone
Raggiungere i 5,00GHz su un dispositivo mobile non è privo di rischi. Le leggi della termodinamica impongono sfide brutali legate a picchi di calore e thermal throttling.
Tuttavia, l'uso di soluzioni di raffreddamento avanzate, come camere di vapore più ampie, mini-ventole attive e la tecnologia Heat Pass Block, permette ai partner di TSMC di gestire queste temperature.
Per Huawei, il divario non è solo una questione di clock, ma di un accesso negato all'architettura stessa del futuro, creando una differenza notevole rispetto alla concorrenza globale.