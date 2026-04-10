Decapolice e Inazuma Eleven RE arriveranno anche su Nintendo Switch 2, ma niente versione PS4

Per quanto riguarda Decapolice, il gioco è ora previsto anche su Nintendo Switch 2 , oltre che su PC (Steam) e PS5. Sono invece state cancellate le versioni PS4 e Nintendo Switch . Discorso simile per Inazuma Eleven RE: confermata la versione Switch 2, mentre quella PS4 è stata rimossa dai piani . Il titolo arriverà comunque anche su PS5, Nintendo Switch e PC (Steam).

Durante l'evento LEVEL-5 Vision 2026 Craftsmanship si è tornato a parlare di due progetti molto attesi della casa giapponese, assenti dai radar da parecchio tempo: l'avventura investigativa Decapolice e Inazuma Eleven RE . L'occasione ha portato anche un aggiornamento sulle piattaforme di riferimento.

Nessuna novità di rilievo

Il tempo dedicato ai due giochi durante l'evento è stato brevissimo, meno di un minuto complessivo, ma quantomeno Level-5 ha ribadito che entrambi i progetti sono vivi e lo sviluppo procede. I segmenti dedicati sono visibili nel filmato qui sotto, dal minuto 19:03 al 19:50:

Decapolice era stato annunciato nel 2023 e l'ultimo aggiornamento risaliva al settembre 2024. Lo stesso anno era stato presentato anche Inazuma Eleven RE, rifacimento completo dell'episodio originale uscito su Nintendo DS nel 2008 in Giappone e nel 2011 in occidente. Entrambi i giochi sono tuttora previsti per il 2026, per quanto non sia stata ancora indicata una data di uscita precisa.