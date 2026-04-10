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Decapolice e Inazuma Eleven RE arriveranno anche su Nintendo Switch 2, ma niente versione PS4

Breve ma significativo aggiornamento da Level-5: Decapolice e Inazuma Eleven RE approdano su Switch 2, mentre le versioni PS4 vengono ufficialmente cancellate.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   10/04/2026
Artwork di Inazuma Eleven
DECAPOLICE
DECAPOLICE
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Durante l'evento LEVEL-5 Vision 2026 Craftsmanship si è tornato a parlare di due progetti molto attesi della casa giapponese, assenti dai radar da parecchio tempo: l'avventura investigativa Decapolice e Inazuma Eleven RE. L'occasione ha portato anche un aggiornamento sulle piattaforme di riferimento.

Per quanto riguarda Decapolice, il gioco è ora previsto anche su Nintendo Switch 2, oltre che su PC (Steam) e PS5. Sono invece state cancellate le versioni PS4 e Nintendo Switch. Discorso simile per Inazuma Eleven RE: confermata la versione Switch 2, mentre quella PS4 è stata rimossa dai piani. Il titolo arriverà comunque anche su PS5, Nintendo Switch e PC (Steam).

Nessuna novità di rilievo

Il tempo dedicato ai due giochi durante l'evento è stato brevissimo, meno di un minuto complessivo, ma quantomeno Level-5 ha ribadito che entrambi i progetti sono vivi e lo sviluppo procede. I segmenti dedicati sono visibili nel filmato qui sotto, dal minuto 19:03 al 19:50:

Decapolice è stato rinviato ancora ma uscirà su una piattaforma in più e ha un nuovo trailer "musicale" Decapolice è stato rinviato ancora ma uscirà su una piattaforma in più e ha un nuovo trailer musicale

Decapolice era stato annunciato nel 2023 e l'ultimo aggiornamento risaliva al settembre 2024. Lo stesso anno era stato presentato anche Inazuma Eleven RE, rifacimento completo dell'episodio originale uscito su Nintendo DS nel 2008 in Giappone e nel 2011 in occidente. Entrambi i giochi sono tuttora previsti per il 2026, per quanto non sia stata ancora indicata una data di uscita precisa.

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