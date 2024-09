Holy Horror Mansion è un gioco ma non solo: il trailer del nuovo GDR con mostri da catturare di Level-5

Durante l'evento LEVEL-5 Vision 2024: To the World's Children, LEVEL-5 ha annunciato Holy Horror Mansion , un GDR "ghost craft" e il suo più grande progetto "crossmediale" mai realizzato. Non sono state annunciate le piattaforme né il periodo di uscita.

Il trailer di Holy Horror Mansion

Il presidente e CEO di LEVEL-5, Akihiro Hino, ha dichiarato che Holy Horror Mansion è "ricco di attività divertenti ed è un 'Ghost Craft RPG'! Sono orgoglioso di presentare Holy Horror Mansion. Il tema di questo titolo è la famiglia. Dalla storia al design del gioco, il nostro obiettivo è quello di creare un'esperienza che tutta la famiglia possa vivere insieme. Divertirsi in famiglia... mi chiedo cosa significhi?

"Grazie alla collaborazione con le più importanti società di intrattenimento, Holy Horror Mansion sarà il nostro più grande progetto crossmediale. Il calendario di pubblicazione e le piattaforme non sono ancora state annunciate. Nella primavera del 2025 terremo uno showcase cross-mediale per il gioco, per rivelare il merchandise e i piani mediatici correlati. Vi chiediamo gentilmente di rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti".

La sinossi della trama invece recita come segue: "Un'avvincente storia dell'orrore su una famiglia misteriosa... Il giovane protagonista, che vive in una villa in cima al condominio di proprietà della nonna, trova una macchina fotografica in una stanza chiusa a chiave, incontra un fantasma e viene coinvolto in ogni genere di avventura!"

Da trailer e immagini possiamo intuire che sarà un altro gioco nel quale catturare creature, usando la macchina fotografica, e facendole poi combattere in scontri a turni.

Level-5 ha annunciato anche Inazuma Eleven RE con un trailer: è il remake del primo gioco della serie-