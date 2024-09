Le tessere di ricarica di Nintendo eShop di Instant Gaming sono in sconto: vediamo il prezzo

Tramite Instant Gaming è possibile acquistare una carta di ricarica per il portafogli di Nintendo eShop per Nintendo Switch. Potete acquistare ad esempio una tessera da 50€ pagandola però 45,99€. Ci sono in promozione i tagli da 15€, 25€, 50€, 75€ e 100€. Questi ultimi tre sono i migliori in quanto hanno lo sconto più alto, ovvero dell'8%. Potete trovare la promozione a questo indirizzo.

Il codice per eShop è valido per gli account europei. Con questa ricariche potete acquistare qualsiasi prodotto digitale accessibile tramite Nintendo eShop per Nintendo Switch. In caso cerchiate di acquistare un prodotto dal prezzo superiore rispetto al credito presente nel vostro portafogli, la differenza viene addebitata sulla carta di credito.