Inazuma Eleven RE annunciato con un trailer: è il remake del primo gioco della serie

Una delle sorprese del Level-5 Vision 2024, l'evento di presentazione che si è tenuto in questi minuti da parte della compagnia nipponica, è Inazuma Eleven RE, ovvero il remake del primo capitolo della serie che è stato annunciato con un trailer visibile qui sotto.

Il gioco in questione ha già un sito ufficiale dal quale è possibile trarre varie informazioni, si tratta di un rifacimento totale dell'originale uscito su Nintendo DS originariamente nel 2008 in Giappone e in occidente nel 2011. In base a quello che possiamo vedere, il titolo sembra essere stato completamente ricostruito sul fronte tecnico.

Contenuti e storia sono rimasti probabilmente gli stessi, ma la grafica è totalmente diversa, tutta ricostruita in 3D con innesti in 2D per quanto riguarda dialoghi e scene d'intermezzo.