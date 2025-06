Level-5 è uno sviluppatore che negli anni ha seguito una vera e propria parabola discendente. Considerata una delle compagnie più creative e prolifiche dei primi anni 2000, ha lentamente affrontato un declino inesorabile e fatidico, concentrandosi su progetti multimediali che non hanno avuto il successo sperato, o meritato. Sparita praticamente da ogni radar per un certo periodo, Level-5 è tornata alla carica con una risma di progetti tra cui spicca proprio Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo, iterazione moderna di una delle sue più audaci scommesse.

La ragazza che ruba il tempo libero

Il primo Fantasy Life era un pastiche di sottogeneri che funzionava sorprendentemente bene, concedendo al giocatore una grande libertà nella gestione dei contenuti, divisi tra la campagna principale e una pletora di attività secondarie. Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo sposta il peso della bilancia sulle seconde, relegando alla narrativa un ruolo più marginale, seppur decisivo nello sblocco dei contenuti e delle funzionalità: fondamentalmente la nuova campagna è una specie di grande tutorial che si esaurisce in una ventina di ore, svincolando il giocatore dalla linearità della progressione e consegnandogli tutti gli strumenti per fare tutto quello che gli pare.

Un ragazzo incontra una ragazza in Fantasy Life i

La storia - raccontata in italiano tramite scenette e testi non doppiati - comincia con una spedizione archeologica capitanata dallo stravagante Edward. Noi siamo il suo fedele assistente, creato sul momento con un editor semplice, ma ricco di opzioni per personalizzare il nostro alter ego nel mondo di Fantasy Life i. Succede un patatrac: un drago ci attacca, il fossile che stiamo trasportando via nave si risveglia e in men che non si dica ci ritroviamo mille anni nel passato insieme all'uccellino di Edward, Pio, che grazie a un manufatto ottiene il dono della parola e si esprime al posto nostro.

Finiti nel villaggio di Suonotempo, siamo accolti dai suoi gioviali abitanti e dalla principessa Lemù, sorella del sovrano in carica. A questo punto potrebbe sembrare che la storia si incentri sul nostro ritorno al presente, invece il problema si risolve subito dato che l'andirivieni temporale diventa presto il fulcro del gioco. Dovremo infatti barcamenarci tra presente e passato per scoprire quale catastrofe si è abbattuta sui nostri amici di Suonotempo, in realtà le rovine a cui era interessato proprio Edward. Rovine che nascondono l'Abisso, un luogo misterioso in cui sono sepolti segreti sovrannaturali.

Sembra tutto molto avvincente, e in realtà la trama non è neanche troppo scontata, ma è estremamente frammentata, specie se si approfitta degli spazi tra uno snodo e l'altro della storia per dedicarsi alle attività secondarie. Appare subito chiaro che il fulcro di Fantasy Life i non sia la storia, o comunque lo è anche meno di quanto non lo fosse stato nel gioco del 2014, ma rispetto all'iterazione originale Level-5 ha fatto diversi passi avanti in termini di regia e messinscena, con filmati girati più che discretamente che danno ai momenti salienti della narrativa un sapore più sofisticato.

La parte del leone la fanno però i personaggi e i dialoghi, localizzati in un ottimo italiano, spiritoso e pieno di riferimenti e giochi di parole che strappano più di un sorriso. Fantasy Life i è un gioco che non si prende mai sul serio, arrivando a sfondare la quarta parete in più occasioni: nel suo look chibi coloratissimo e nella caratterizzazione sopra le righe dei tanti personaggi emerge tutto l'umorismo di Level-5, capace di parlare a grandi e piccini ma soprattutto di meravigliare gli adulti, catapultandoli in un mondo di ottimismo e positività in cui nessun cattivo è mai veramente cattivo. Qualcosa di cui forse abbiamo veramente bisogno in questo periodo sempre più buio della nostra storia.