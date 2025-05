Level-5 festeggia Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo con degli oggetti regalo: ecco il codice

Come abbiamo già riportato, Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo è un successo, capace di superare le 500.000 copie vendute, per la gioia di Level-5. Lo studio giapponese era da un po' a caccia di un titolo che potesse fargli risalire la china, dopo qualche lancio sottotono. Comunque sia, per festeggiare, è stato pubblicato un codice che consente di sbloccare diversi oggetti gratuiti.