Un video di Nintendo Switch 2 presenta la custodia portatutto, è pratica, elegante ma non economica

A questo proposito, oggi tramite l'app di Nintendo Today la grande N ha presentato con un video la "custodia portatutto" , un accessorio che sicuramente fa comodo per chi vuole trasportare facilmente non solo la console, ma anche il dock, i cavi e giochi in un'unica valigetta.

Una custodia utile, ma costosa

Come possiamo vedere nel filmato, all'interno di questa custodia si può trasportare davvero tutto l'occorrente per giocare in modalità TV. Nella parte esterna troviamo una pratica maniglia per il trasporto e il logo della console in rilievo sulla parte frontale. All'interno sono presenti degli spazi fatti su misura dove allocare la console, il dock, i cavi, i Joy-Con 2, un Pro Controller 2 fino a sei schede di gioco e accessori vari, come ad esempio il grip per i controller.

Tanta comodità e praticità, ma il prezzo potrebbe far storcere il naso. Al momento la custodia portatutto è in prenotazione in esclusiva su My Nintendo Store al prezzo di 79,99 euro. In alternativa c'è la semplice custodia protettiva per Nintendo Switch 2 con inclusa una pellicola protettiva per lo schermo e panno per la pulizia al prezzo sicuramente più abbordabile di 24,99 euro.

Se siete interessati potrete acquistarla a questo indirizzo. La data di uscita è la stessa della console, ovvero il 5 giugno.