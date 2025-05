Sviluppatore consiglia di lanciare le demo prima dell'inizio del Next Fest di Steam

Presto inizierà il nuovo Next Fest di Steam , un festival di demo che si tiene più volte all'anno. L'evento è ormai una tappa fissa, durante la quale vengono pubblicate centinaia di demo giocabili e ci sono incontri con molti sviluppatori. Hans Haave, producer per l'editore Oro Interactive, pensa però che le demo andrebbero pubblicate prima dell'evento e che gli sviluppatori non dovrebbero fare affidamento esclusivamente su di esso.

Trappa instabilità

Parlandone sui social media, Haave ha spiegato che lo Steam Next Fest è imprevedibile in termini di visibilità e di crescita delle liste dei desideri. Ha osservato che il festival cambia costantemente il suo design e formato, rendendo "semplicemente inutile" pianificare strategie attorno a qualcosa di così instabile.

Inoltre, la competizione durante il festival aumenta vertiginosamente. Diventa molto più difficile per le demo raggiungere la lista dei "Giochi Gratuiti Popolari" su Steam, e stampa e influencer vengono sommersi da richieste di copertura dei giochi.

È per questo che Haave raccomanda agli sviluppatori di promuovere autonomamente le proprie demo. Suggerisce di pubblicarle non durante il festival, ma tre o quattro settimane prima, o anche in date diverse, per pianificare meglio la strategia.

Per il resto, vi ricordiamo che il prossimo Steam Next Fest inizierà tra appena due settimane: si terrà dal 9 al 16 giugno.