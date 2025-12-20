Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo presenta il DLC gratuito con un trailer e nuovi dettagli

Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo riceverà il grosso aggiornamento gratuito con il DLC The Sinister Broker Bazario's Schemes intorno al Natale e per preparare i giocatori alle prossime avventure, Level-5 ha pubblicato un trailer e condiviso nuovi dettagli sui contenuti in arrivo.

Come già confermato in precedenza, in The Sinister Broker: Bazario's Schemes faremo la conoscenza di Bazario, un personaggio dall'aspetto losco e apparentemente pieno di segreti, che con l'inganno ci invita a dormire nella sua dimora. Al nostro risveglio ci ritroveremo a Snoozaland, un mondo che esiste all'interno di un incubo. Stando ai dettagli condivisi dagli autori, questo mondo onirico sarà open world e includerà elementi roguelike: la conformazione della mappa e i nemici presenti cambieranno a ogni nuova esplorazione.