Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo presenta il DLC gratuito con un trailer e nuovi dettagli

Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo riceverà il grosso aggiornamento gratuito con il DLC The Sinister Broker Bazario's Schemes intorno al Natale e per preparare i giocatori alle prossime avventure, Level-5 ha pubblicato un trailer e condiviso nuovi dettagli sui contenuti in arrivo.
Come già confermato in precedenza, in The Sinister Broker: Bazario's Schemes faremo la conoscenza di Bazario, un personaggio dall'aspetto losco e apparentemente pieno di segreti, che con l'inganno ci invita a dormire nella sua dimora. Al nostro risveglio ci ritroveremo a Snoozaland, un mondo che esiste all'interno di un incubo. Stando ai dettagli condivisi dagli autori, questo mondo onirico sarà open world e includerà elementi roguelike: la conformazione della mappa e i nemici presenti cambieranno a ogni nuova esplorazione.
Nuove sfide all'orizzonte
Ogni spedizione a Snoozaland inizierà con il nostro personaggio al livello 1 e ci richiederà di recuperare sul campo equipaggiamento, oggetti utili e l'esperienza necessaria per salire di livello. L'obiettivo sarà potenziarsi a sufficienza per affrontare il boss dell'area dopo aver completato una serie di missioni. In caso di vittoria otterremo ricompense di valore e potremo accedere alla zona successiva.
Tra un'esplorazione e l'altra sarà possibile consegnare a Bazario i materiali ottenuti a Snoozaland in cambio di oggetti unici ottenibili solo da lui, come equipaggiamento, cavalcature e materiali per il crafting. Non mancheranno nemici inediti e particolarmente agguerriti. Tra questi spicca il Primordial Dragon, descritto come il boss più potente mai incontrato dai giocatori. Almeno per ora: Level-5 ha infatti anticipato che in futuro potrebbero arrivare aggiornamenti con sfide ancora più impegnative.