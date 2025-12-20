Dave the Diver presenta le novità del DLC Into the Jungle e svela l'arrivo del gioco su iOS e Android

Il team di Mintrocket ha pubblicato un nuovo "Developer Dive", in cui ha fatto il punto sui lavori svolti quest'anno su Dave the Diver e sui progetti per il futuro. Per l'occasione sono stati svelati numerosi dettagli su Into the Jungle, la nuova espansione in arrivo a inizio 2026.

Non solo: gli sviluppatori hanno annunciato che Dave the Diver approderà anche su dispositivi mobile. Lo sviluppo è affiancato da un partner non ancora rivelato, con la promessa che non si tratterà di una semplice conversione 1:1 e il gioco sarà completamente ottimizzato per smartphone e tablet. Il lancio è previsto nel corso del prossimo anno, con una prima uscita in Cina e, a seguire, nel resto del mondo.