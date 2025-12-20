Dave the Diver presenta le novità del DLC Into the Jungle e svela l'arrivo del gioco su iOS e Android

Il team di Mintrocket ha pubblicato un nuovo "Developer Dive", in cui ha fatto il punto sui lavori svolti quest'anno su Dave the Diver e sui progetti per il futuro. Per l'occasione sono stati svelati numerosi dettagli su Into the Jungle, la nuova espansione in arrivo a inizio 2026.
Non solo: gli sviluppatori hanno annunciato che Dave the Diver approderà anche su dispositivi mobile. Lo sviluppo è affiancato da un partner non ancora rivelato, con la promessa che non si tratterà di una semplice conversione 1:1 e il gioco sarà completamente ottimizzato per smartphone e tablet. Il lancio è previsto nel corso del prossimo anno, con una prima uscita in Cina e, a seguire, nel resto del mondo.
I nuovi dettagli sul DLC
Secondo quanto dichiarato dagli autori, Into the Jungle sarà la più grande espansione mai realizzata per Dave the Diver e offrirà circa dieci ore di nuovi contenuti, introducendo al contempo meccaniche e sistemi inediti che puntano a differenziare l'esperienza rispetto al gioco base.
In questa nuova avventura Dave si sposta in acque dolci e farà tappa a Utara, un villaggio nella giungla che diventerà la sua nuova base. Qui il tempo scorre in tempo reale e le giornate si dividono tra immersioni, raccolta di risorse e interazioni con gli abitanti, che vanno conquistati completando incarichi e missioni secondarie. Più il rapporto con loro cresce, più si aprono nuove opportunità, con effetti che si ripercuotono anche sugli affari del ristorante di Bancho.
Una delle novità più importanti è il Bancho Grill, un nuovo locale dedicato alla cucina d'acqua dolce. A differenza del Bancho Sushi, Dave può muoversi liberamente tra le varie aree del ristorante per servire i clienti, che includeranno anche gli abitanti del villaggio man mano che il legame con loro si rafforza.
Le immersioni cambiano completamente scenario: niente Blue Hole, ma un enorme lago d'acqua dolce popolato da nuove creature, ingredienti sorprendenti e pericoli nascosti. Per affrontarli, Dave ottiene la Jungle Gun, un'arma trasformabile che può diventare rete, fucile a pompa, sniper o pistola standard, permettendo di adattarsi a ogni situazione. Il tutto è accompagnato da una visuale isometrica più libera e da una gestione del tempo più strategica, che richiede di pianificare con maggiore attenzione ogni attività.