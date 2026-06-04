Xiaomi 18 Pro Max, il comparto fotografico è stato svelato nei dettagli ed è molto promettente

Le fotocamere del prossimo Xiaomi

Le informazioni sono state riportate dal noto leaker Digital Chat Station. I nuovi dettagli riguardano nello specifico il comparto fotografico di quello che sarà il vero modello di punta della gamma. Questo smartphone sarà dotato di una fotocamera principale da 200 MP con ampio sensore da 1/1,28 pollici con integrazione della tecnologia LOFIC di nuova generazione. Quest'ultima giocherà un ruolo fondamentale nel miglioramento della gamma dinamica, in particolare in condizioni di illuminazione più complessi. Lo smartphone dovrebbe adottare anche un teleobiettivo da 200 MP da 1/1,56 pollici con lunghezza focale di 3x± e apertura di F2.4±.

Xiaomi 18 Pro Max e le indiscrezioni sul comparto fotografico

Nel complesso, il sistema fotografico sarà molto versatile e consentirà di scattare foto ravvicinate, a distanza tramite zoom e a soggetti ravvicinati (macro). Sia il sensore fotografico che l'intero modulo delle lenti sono stati progettati da zero, quindi non si tratta di un semplice aggiornamento. Dovremmo quindi aspettarci qualità, prestazioni e capacità superiori rispetto al passato.