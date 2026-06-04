Xiaomi 18 Pro Max, il comparto fotografico è stato svelato nei dettagli ed è molto promettente

Emergono nuove indiscrezioni sul prossimo Xiaomi 18 Pro Max, stavolta estremamente dettagliate e dedicate al comparto fotografico. Come sempre, si tratta di dettagli da prendere con la dovuta cautela in attesa di conferme. Nel frattempo, ecco i nuovi dettagli legati al prossimo top di gamma Xiaomi.
Le fotocamere del prossimo Xiaomi
Le informazioni sono state riportate dal noto leaker Digital Chat Station. I nuovi dettagli riguardano nello specifico il comparto fotografico di quello che sarà il vero modello di punta della gamma. Questo smartphone sarà dotato di una fotocamera principale da 200 MP con ampio sensore da 1/1,28 pollici con integrazione della tecnologia LOFIC di nuova generazione. Quest'ultima giocherà un ruolo fondamentale nel miglioramento della gamma dinamica, in particolare in condizioni di illuminazione più complessi. Lo smartphone dovrebbe adottare anche un teleobiettivo da 200 MP da 1/1,56 pollici con lunghezza focale di 3x± e apertura di F2.4±.
Nel complesso, il sistema fotografico sarà molto versatile e consentirà di scattare foto ravvicinate, a distanza tramite zoom e a soggetti ravvicinati (macro). Sia il sensore fotografico che l'intero modulo delle lenti sono stati progettati da zero, quindi non si tratta di un semplice aggiornamento. Dovremmo quindi aspettarci qualità, prestazioni e capacità superiori rispetto al passato.
Prestazioni di nuova generazione
In base a ciò che sappiamo finora, lo smartphone dovrebbe introdurre una batteria da 8.500 mAh con ricarica rapida da 100 W e wireless, quindi con un'autonomia senza precedenti. Inoltre, dovrebbe essere alimentato dal nuovo chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 con processo produttivo a 2 nm.
Ciò si traduce in prestazioni elevate e maggiore efficienza energetica, ideali sia per il multitasking che per le esperienze di gioco più complesse. Il display dovrebbe essere da 6,9 pollici, con bordi estremamente sottili. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni.
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