Xiaomi 18 Pro Max potrebbe montare una batteria da 8.500 mAh con prestazioni di nuova generazione

Il futuro degli smartphone di fascia alta potrebbe essere ridefinito dal prossimo Xiaomi 18 Pro Max. Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo modello della casa cinese potrebbe integrare una batteria da circa 8.500 mAh, segnando un netto passo avanti rispetto ai già notevoli 7.500 mAh del predecessore.
Questo aumento significativo della capacità energetica potrebbe tradursi in un'autonomia senza precedenti, rendendo lo smartphone ideale per utenti intensivi, gamer e professionisti. Nonostante la batteria di grandi dimensioni, il dispositivo dovrebbe supportare anche la ricarica rapida da 100W e la ricarica wireless.
Non solo batteria: quale potrebbe essere il resto dell'hardware di Xiaomi 18 Pro Max?
Dal punto di vista hardware, lo Xiaomi 18 Pro Max dovrebbe essere alimentato dal nuovo chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6, costruito con processo produttivo a 2 nm. Questa nuova piattaforma promette prestazioni elevate e maggiore efficienza energetica, migliorando sia il multitasking che le esperienze di gioco più esigenti.
A supporto del processore, ci sarà anche una memoria di nuova generazione, pensata per ottimizzare ulteriormente la fluidità del sistema. Il comparto fotografico sarà uno dei punti di forza del dispositivo.
Le voci parlano di una configurazione con doppio sensore da 200 megapixel, accompagnato da una fotocamera ultra-grandangolare da 50 megapixel. Il sensore principale potrebbe essere il primo modello da 200 MP sviluppato da SmartSens.
Dopo la batteria, emergono leak sul display e il lancio di Xiaomi 18 Pro Max
Anche il display dovrebbe essere all'altezza delle aspettative. Si prevede uno schermo ampio, probabilmente intorno ai 6,9 pollici, con bordi ultrasottili e supporto a standard cromatici avanzati, ideale per la creazione e la fruizione di contenuti ad alta risoluzione.
Infine, il dispositivo dovrebbe mantenere il display secondario posteriore introdotto nella generazione precedente, ma con funzionalità migliorate e maggiore integrazione dell'intelligenza artificiale. Il lancio ufficiale è atteso per settembre in Cina, insieme agli altri modelli della serie Xiaomi 18.