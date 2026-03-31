Xiaomi 18 Pro Max: secondo un leak punterà tutto sulla fotografia con doppia fotocamera da 200MP e tecnologia LOFIC HDR

Il futuro Xiaomi 18 Pro Max inizia già a far parlare di sé grazie a una serie di indiscrezioni che anticipano caratteristiche tecniche di alto livello, soprattutto nel comparto fotografico. Secondo le informazioni condivise dal leaker Digital Chat Station, il dispositivo sarebbe attualmente in fase di test con una configurazione hardware particolarmente ambiziosa.
Il punto di forza principale sembra essere la fotocamera. Il prototipo del dispositivo includerebbe un sensore principale da ben 200 megapixel, con dimensioni pari a 1/1.28 pollici. Questo sensore, realizzato con un processo produttivo a 22 nm, promette miglioramenti significativi in termini di efficienza energetica e gestione del calore.
Ulteriori dettagli sul possibile comparto fotografico di Xiaomi 18 Pro Max
A supporto di questo sensore ci sarebbe la tecnologia LOFIC HDR 3.0, progettata per migliorare la gamma dinamica. Questo sistema consente di catturare un'ampia varietà di livelli di luminosità, preservando i dettagli sia nelle zone più scure che in quelle più illuminate.
Inoltre, la presenza della funzione high frame gain dovrebbe garantire prestazioni superiori in condizioni di scarsa illuminazione, aumentando la nitidezza e la qualità complessiva degli scatti.
Ma le novità non finiscono qui. Anche il comparto teleobiettivo potrebbe ricevere un aggiornamento importante, arrivando anch'esso a una risoluzione di 200 megapixel. Questo sensore sarebbe dotato di un'apertura più ampia, migliorando l'ingresso della luce e offrendo risultati più dettagliati.
Xiaomi 18 Pro Max: uno smartphone molto ambizioso
Nel complesso, il dispositivo potrebbe quindi offrire un sistema a doppia fotocamera da 200MP, una soluzione pensata per competere ai massimi livelli nel segmento premium.
Oltre alla fotografia, Xiaomi 18 Pro Max dovrebbe integrare un display di circa 6,8 pollici e persino un secondo schermo sul retro. La batteria, stimata intorno ai 7500 mAh, promette un'autonomia elevata, in linea con le esigenze degli utenti più esigenti.
La serie Xiaomi 18 dovrebbe includere anche versioni standard e Pro, probabilmente equipaggiate con il nuovo processore Snapdragon 8 Elite Gen 6. Sebbene si tratti ancora di rumor, il dispositivo si preannuncia come uno dei flagship più interessanti dei prossimi mesi.