Il trailer di Masters of the Universe mostra He-Man in azione

Il regista di Masters of the Universe, Travis Knight, sembra sia riuscito a confezionare una trasposizione capace di essere al contempo fedele al materiale originale e convincente , devota al più puro fanservice ma anche visivamente spettacolare.

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Il principe aveva perso i ricordi della propria infanzia , ma li riacquista rapidamente e organizza una squadra per riprendere il controllo del regno, puntando su personaggi come Man-At-Arms (Idris Elba) e Teela (Camila Mendes), ma anche su diverse altre figure che gli appassionati dei MOTU avranno certamente riconosciuto.

Come era già stato rivelato dal teaser, qualche settimana fa, la trama di Masters of the Universe vede Adam tornare su Eternia dopo essere stato mandato sulla Terra dai suoi genitori per salvarsi dopo il feroce attacco di Skeletor e delle sue truppe di mostri guerrieri.

È stato pubblicato il trailer ufficiale di Masters of the Universe , che mostra He-Man in azione e tutti i personaggi principali del film, che si basa sull'iconica linea di giocattoli Mattel degli anni '80.

Un sogno che si avvera?

Già il teaser di Masters of the Universe era stato accolto con grande entusiasmo da parte di nostalgici e appassionati, e questo trailer sembra confermare la qualità (apparente, quantomeno) di un progetto determinato a realizzare un sogno atteso per decenni.

Certo, per capire se davvero Knight e i suoi collaboratori siano riusciti in questa difficile impresa dovremo attendere il 4 giugno, data in cui Masters of the Universe farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche italiane.