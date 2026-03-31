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Che cos’è Pokémon Champions? Un trailer svela tutto quello che c’è da sapere

Pokémon Champions è pronto al debutto: un nuovo trailer riassume modalità, funzioni e novità del titolo competitivo che rivoluzionerà il mondo delle lotte Pokémon.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   31/03/2026
Artwork ufficiale di Pokémon Champions
Pokémon Champions
Pokémon Champions
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Manca ormai poco più di una settimana al debutto di Pokémon Champions, e Nintendo ha pubblicato un trailer panoramico pensato per presentare in modo chiaro tutte le caratteristiche del nuovo titolo interamente dedicato agli scontri online. Potete vederlo qui sotto.

Si tratta di uno spin‑off competitivo progettato per diventare la piattaforma principale del circuito Play! Pokémon, destinato a sostituire i capitoli tradizionali nei tornei ufficiali a partire dai Mondiali 2026. Il lancio è fissato per l'8 aprile su Nintendo Switch e dispositivi iOS e Android, con un modello free‑to‑start: il gioco è gratuito, con acquisti in‑app opzionali.

Il gioco perfetto per chi ama le lotte Pokémon

Pokémon Champions riprende le meccaniche classiche degli scontri - tipi, abilità, mosse, strumenti e trasformazioni speciali e le inserisce in un contesto pensato esclusivamente per il multiplayer online. Non c'è una regione da esplorare né una storia tradizionale: l'esperienza ruota attorno alla creazione di squadre da sei Pokémon e alle sfide contro altri giocatori in Lotte Competitive, Amichevoli e Private.

Pokémon Champions: Masaaki Hoshino spiega la visione del gioco che vuole ridefinire il competitivo Pokémon Pokémon Champions: Masaaki Hoshino spiega la visione del gioco che vuole ridefinire il competitivo Pokémon

Per costruire la propria squadra è possibile collegare il gioco a Pokémon HOME, importando i Pokémon trasferiti dai titoli principali (come Scarlatto e Violetto) e da Pokémon GO. In alternativa, ogni giorno si può ingaggiare un Pokémon da una selezione casuale che cambia nel tempo. Non manca infine un sistema di personalizzazione dell'avatar, con accessori, abiti e oggetti cosmetici di vario tipo.

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