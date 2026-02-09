Lo smartphone Xiaomi 18 Pro avrà una doppia fotocamera da 200 MP

Iniziano ad emergere indiscrezioni sul prossimo top di gamma, ovvero lo smartphone Xiaomi 18 Pro . Il protagonista è in questo caso il comparto fotografico, ma ovviamente specifichiamo che le informazioni non sono ufficiali e vanno prese con la dovuta cautela in attesa di conferme o smentite. Vediamo tutti i dettagli.

Ricordiamo infatti che solo i modelli Xiaomi 17 Pro sono dotati di fotocamere migliori rispetto al modello base. In questo caso, potremmo aspettarci una fotocamera principale da 200 MP e un teleobiettivo periscopico da 200 MP (simili a quelli presenti sul vivo X300 Ultra). Sappiamo inoltre che i modelli Xiaomi 18 Pro e 18 Pro Max dovrebbero avere un design simile ai loro predecessori , ma i dettagli sono ancora scarsi.

Le informazioni sono state riportate dal leaker Digital Chat Station . Prima di tutto, ricordiamo che la serie Xiaomi 18 dovrebbe fare il suo debutto entro la fine dell'anno. I dettagli legati alle caratteristiche degli smartphone sono ancora pochi, ma secondo le indiscrezioni dovrebbero adottare una doppia fotocamera da 200 MP . Non viene menzionato esattamente lo Xiaomi 18 Pro, ma i vari commenti suggeriscono che possa essere proprio questo il dispositivo in questione.

Altre caratteristiche

Nel frattempo, l'azienda ha confermato che il display posteriore sarà presente sul futuro Xiaomi 18 e sarà piuttosto ricorrente nei prossimi flagship. Lu Weibing, presidente di Xiaomi, intende mantenere quello che è un vero e proprio elemento distintivo, con prestazioni paragonabili a quelle dello schermo principale.

I modelli 17 Pro e Pro Max sono dotati infatti di un pannello AMOLED da 2.1" di alta qualità, con supporto HDR e refresh rate LTPO a 120Hz. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli in merito. Nel frattempo, i modelli 17 e 17 Ultra dovrebbero debuttare in Europa molto presto, presumibilmente prima del MWC 2026.