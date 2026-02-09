Lo smartphone Xiaomi 18 Pro avrà una doppia fotocamera da 200 MP

Iniziano ad emergere indiscrezioni sul prossimo top di gamma, ovvero lo smartphone Xiaomi 18 Pro. Il protagonista è in questo caso il comparto fotografico, ma ovviamente specifichiamo che le informazioni non sono ufficiali e vanno prese con la dovuta cautela in attesa di conferme o smentite. Vediamo tutti i dettagli.
Il comparto fotografico del prossimo top di gamma
Le informazioni sono state riportate dal leaker Digital Chat Station. Prima di tutto, ricordiamo che la serie Xiaomi 18 dovrebbe fare il suo debutto entro la fine dell'anno. I dettagli legati alle caratteristiche degli smartphone sono ancora pochi, ma secondo le indiscrezioni dovrebbero adottare una doppia fotocamera da 200 MP. Non viene menzionato esattamente lo Xiaomi 18 Pro, ma i vari commenti suggeriscono che possa essere proprio questo il dispositivo in questione.
Ricordiamo infatti che solo i modelli Xiaomi 17 Pro sono dotati di fotocamere migliori rispetto al modello base. In questo caso, potremmo aspettarci una fotocamera principale da 200 MP e un teleobiettivo periscopico da 200 MP (simili a quelli presenti sul vivo X300 Ultra). Sappiamo inoltre che i modelli Xiaomi 18 Pro e 18 Pro Max dovrebbero avere un design simile ai loro predecessori, ma i dettagli sono ancora scarsi.
Altre caratteristiche
Nel frattempo, l'azienda ha confermato che il display posteriore sarà presente sul futuro Xiaomi 18 e sarà piuttosto ricorrente nei prossimi flagship. Lu Weibing, presidente di Xiaomi, intende mantenere quello che è un vero e proprio elemento distintivo, con prestazioni paragonabili a quelle dello schermo principale.
I modelli 17 Pro e Pro Max sono dotati infatti di un pannello AMOLED da 2.1" di alta qualità, con supporto HDR e refresh rate LTPO a 120Hz. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli in merito. Nel frattempo, i modelli 17 e 17 Ultra dovrebbero debuttare in Europa molto presto, presumibilmente prima del MWC 2026.