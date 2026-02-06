Xiaomi 17 e 17 Ultra: l'uscita in Europa è molto vicina, da un leak emergono ulteriori dettagli sui dispositivi

Il debutto europeo di Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra sembra ormai imminente. Secondo le ultime indiscrezioni, i due nuovi smartphone di fascia alta del produttore cinese verranno presentati prima del Mobile World Congress 2026 di Barcellona, evento in programma dal 2 al 5 marzo.
Xiaomi avrebbe quindi scelto una strategia di lancio anticipata, evitando di attendere la fiera catalana per introdurre ufficialmente i dispositivi sul mercato internazionale. A diffondere queste informazioni è stato il noto leaker Yogesh Brar, che sostiene come il lancio europeo coinvolgerà esclusivamente Xiaomi 17 e 17 Ultra, lasciando fuori le varianti Pro e Pro Max, almeno per il momento.
I render di Xiaomi 17 e 17 Ultra e un'altra variante che potrebbe arrivare in Europa
Secondo le indiscrezioni, in alcuni mercati selezionati è previsto anche l'arrivo di Xiaomi 17 Ultra Leica Edition il 28 febbraio, una versione speciale che dovrebbe puntare fortemente sul comparto fotografico, grazie proprio alla collaborazione con Leica. Nel frattempo, sono emersi online anche diversi render che anticipano le colorazioni disponibili per il mercato europeo.
Xiaomi 17 Ultra dovrebbe essere proposto in nero, bianco e verde, puntando su tonalità sobrie ed eleganti. Il modello standard Xiaomi 17, invece, dovrebbe arrivare in nero, blu e verde, mentre la variante rosa resterà un'esclusiva del mercato cinese, seguendo una strategia già adottata in passato dal brand.
Quale sarà il prezzo in Europa di Xiaomi 17 e 17 Ultra?
Resta da chiarire un elemento cruciale per il successo dei nuovi modelli in Europa: il prezzo. Il posizionamento economico di Xiaomi 17 e 17 Ultra sarà determinante, soprattutto considerando una concorrenza sempre più aggressiva.
In particolare, i nuovi dispositivi dovranno confrontarsi con la serie Samsung Galaxy S26, il cui lancio è atteso a breve e che rappresenta uno dei principali punti di riferimento nel segmento premium.
Con un debutto anticipato, nuove colorazioni e una proposta tecnologica già consolidata, Xiaomi sembra pronta a giocarsi le sue carte sul mercato europeo, staremo a vedere come il pubblico accoglierà questi telefoni.