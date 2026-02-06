Xiaomi 17 e 17 Ultra: l'uscita in Europa è molto vicina, da un leak emergono ulteriori dettagli sui dispositivi

Il debutto europeo di Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra sembra ormai imminente. Secondo le ultime indiscrezioni, i due nuovi smartphone di fascia alta del produttore cinese verranno presentati prima del Mobile World Congress 2026 di Barcellona, evento in programma dal 2 al 5 marzo.

Xiaomi avrebbe quindi scelto una strategia di lancio anticipata, evitando di attendere la fiera catalana per introdurre ufficialmente i dispositivi sul mercato internazionale. A diffondere queste informazioni è stato il noto leaker Yogesh Brar, che sostiene come il lancio europeo coinvolgerà esclusivamente Xiaomi 17 e 17 Ultra, lasciando fuori le varianti Pro e Pro Max, almeno per il momento.