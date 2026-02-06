Gli sviluppatori di Clair Obscur: Expedition 33 sono stati nominati Cavalieri dell'Ordine delle Arti e delle Lettere di Francia , come ha annunciato il Ministero della Cultura in un comunicato. I tre fondatori di Sandfall Interactive, Guillaume Broche, Tom Guillermin e François Meurisse, insieme a 25 membri del team, hanno ricevuto l'onorificenza giovedì pomeriggio, in una cerimonia privata, cui non hanno partecipato i media.

Un gradito riconoscimento

Sandfall non ha mancato l'occasione per esprimere la sua gioia sui social network, come potete vedere nella foto sottostante, che mostra il team al completo dopo la premiazione.

Clair Obscur: Expedition 33 è un titolo che non solo ha venduto molto bene, visto che si parla di più di 5 milioni di copie, ma che ha anche avuto un grosso impatto culturale a livello mondiale, riportando i riflettori sull'industria dei videogiochi francese per fatti positivi, e non più solo per i disastri di Ubisoft. Inoltre, è il gioco che detiene il record di riconoscimenti ricevuti durante la cerimonia dei The Game Awards, compreso quello come Gioco dell'anno. Si tratta della prima volta per un gioco francese.

"Per la sua portata, per il suo impatto, per l'adesione del pubblico e della critica, l'opera Clair Obscur: Expedition 33 si è imposta come un momento fondamentale nella storia del videogioco francese", ha sottolineato la ministra della Cultura Rachida Dati, sempre molto attenta alla nostra industria.

"Spero che il nostro percorso dia speranza alle migliaia di game designer, artisti, programmatori e musicisti che desiderano lanciarsi, ma esitano perché viene detto loro che il progetto è fuori dagli schemi o non corrisponde agli standard di mercato", ha dichiarato Guillaume Broche, il direttore creativo dello studio, in merito al premio.