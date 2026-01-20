0

Clair Obscur: Expedition 33 ora è il gioco con più GOTY vinti, battuto anche Elden Ring

Stando ai dati raccolti da ResetERA, Clair Obscur: Expedition 33 ore è il gioco con più GOTY di sempre, raggiungendo 436 premi e superando Elden Ring.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   20/01/2026
Un artwork con i protagonisti di Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Secondo una ricerca condotta dagli utenti del forum ResetERA, Clair Obscur: Expedition 33 è ora il videogioco con più premi "Game of the Year" mai assegnati. Il totale è salito a 436 riconoscimenti, superando di un'unità Elden Ring del 2022, precedente detentore del record.

Come forse ricorderete, a inizio anno il GDR occupava la terza posizione con 291 premi. Con il passare delle settimane sono però arrivate numerose nuove premiazioni da redazioni, associazioni e realtà di ogni tipo in tutto il mondo, facendo lievitare ulteriormente il conteggio.

Un altro grande traguardo per il GDR di Sandfall Interactive

Un risultato notevole e un vanto per gli sviluppatori di Sandfall Interactive, che con questo traguardo superano non solo Elden Ring (435 premi), ma anche colossi come The Last of Us Parte 2 (326), Baldur's Gate 3 (291) e The Witcher 3: Wild Hunt (281). Questa la classifica aggiornata sulla base dei dati di ResetERA:

  1. Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive) - 436
  2. Elden Ring (FromSoftware) - 435
  3. The Last of Us Part II (Naughty Dog) - 326
  4. Baldur's Gate III (Larian Studios) - 288
  5. The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt Red) - 281
  6. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo EPD) - 264
  7. God of War (2018) (Santa Monica Studio) - 263
  8. The Last of Us (Naughty Dog) - 257
  9. The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda) - 229
  10. Astro Bot (Team Asobi) - 196
  11. Uncharted 4: A Thief's End (Naughty Dog) - 190
  12. Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games) - 178
  13. Grand Theft Auto V (Rockstar Games) - 163
  14. Dragon Age: Inquisition (Bioware) - 139
  15. Death Stranding (Kojima Productions) - 118
  16. God of War Ragnarök (Santa Monica Studio) - 118
  17. Uncharted 2: Among Thieves (Naughty Dog) - 115
  18. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD) - 114
  19. Overwatch (Blizzard Entertainment) - 114
  20. Red Dead Redemption (Rockstar Games) - 111
  21. Mass Effect 2 (Bioware) - 102
Clair Obscur vince il GOTY ai New York Game Awards ma anche altri giochi hanno il giusto spazio Clair Obscur vince il GOTY ai New York Game Awards ma anche altri giochi hanno il giusto spazio

Va comunque ricordato che si tratta di dati amatoriali e che il confronto puramente numerico tra giochi di annate diverse non è del tutto accurato: il numero di premiazioni varia sensibilmente di anno in anno e, in particolare, quelle tracciate da ResetERA sono quasi raddoppiate dal 2010 a oggi.

Per fare un esempio, se si volesse decretare un "vincitore tra i vincitori" basandosi sulla percentuale di GOTY vinti rispetto alle nomination, il titolo andrebbe a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, con un impressionante 87% di vittorie, pur avendo raccolto meno di 100 premi complessivi (tra quelli registrati). Clair Obscur: Expedition 33, in questo senso, a inizio gennaio era quarto con il 68% di successi, ma al momento non sono disponibili dati aggiornati per questa metrica.

