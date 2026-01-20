Clair Obscur: Expedition 33 ora è il gioco con più GOTY vinti, battuto anche Elden Ring

Come forse ricorderete, a inizio anno il GDR occupava la terza posizione con 291 premi . Con il passare delle settimane sono però arrivate numerose nuove premiazioni da redazioni, associazioni e realtà di ogni tipo in tutto il mondo, facendo lievitare ulteriormente il conteggio.

Secondo una ricerca condotta dagli utenti del forum ResetERA, Clair Obscur: Expedition 33 è ora il videogioco con più premi "Game of the Year" mai assegnati. Il totale è salito a 436 riconoscimenti , superando di un'unità Elden Ring del 2022, precedente detentore del record.

Un altro grande traguardo per il GDR di Sandfall Interactive

Un risultato notevole e un vanto per gli sviluppatori di Sandfall Interactive, che con questo traguardo superano non solo Elden Ring (435 premi), ma anche colossi come The Last of Us Parte 2 (326), Baldur's Gate 3 (291) e The Witcher 3: Wild Hunt (281). Questa la classifica aggiornata sulla base dei dati di ResetERA:

Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive) - 436 Elden Ring (FromSoftware) - 435 The Last of Us Part II (Naughty Dog) - 326 Baldur's Gate III (Larian Studios) - 288 The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt Red) - 281 The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo EPD) - 264 God of War (2018) (Santa Monica Studio) - 263 The Last of Us (Naughty Dog) - 257 The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda) - 229 Astro Bot (Team Asobi) - 196 Uncharted 4: A Thief's End (Naughty Dog) - 190 Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games) - 178 Grand Theft Auto V (Rockstar Games) - 163 Dragon Age: Inquisition (Bioware) - 139 Death Stranding (Kojima Productions) - 118 God of War Ragnarök (Santa Monica Studio) - 118 Uncharted 2: Among Thieves (Naughty Dog) - 115 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD) - 114 Overwatch (Blizzard Entertainment) - 114 Red Dead Redemption (Rockstar Games) - 111 Mass Effect 2 (Bioware) - 102

Va comunque ricordato che si tratta di dati amatoriali e che il confronto puramente numerico tra giochi di annate diverse non è del tutto accurato: il numero di premiazioni varia sensibilmente di anno in anno e, in particolare, quelle tracciate da ResetERA sono quasi raddoppiate dal 2010 a oggi.

Per fare un esempio, se si volesse decretare un "vincitore tra i vincitori" basandosi sulla percentuale di GOTY vinti rispetto alle nomination, il titolo andrebbe a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, con un impressionante 87% di vittorie, pur avendo raccolto meno di 100 premi complessivi (tra quelli registrati). Clair Obscur: Expedition 33, in questo senso, a inizio gennaio era quarto con il 68% di successi, ma al momento non sono disponibili dati aggiornati per questa metrica.