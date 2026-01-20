L'action GDR Tainted Grail: The Fall of Avalon supera quota 1 milione di copie vendute

Questo traguardo è stato raggiunto in poco meno di otto mesi dalla pubblicazione su PC, PS5 e Xbox Series X|S, avvenuta lo scorso maggio. Si tratta di un ottimo risultato, considerando che non parliamo di un titolo tripla A con un'imponente campagna marketing alle spalle. Anche il responso del pubblico è più che positivo: su Steam il gioco può vantare l'88% di recensioni positive da parte degli utenti, su quasi 25.000 valutazioni totali.

Il team di Questline ha annunciato pochi minuti fa che il suo action GDR Tainted Grail: The Fall of Avalon ha superato quota 1 milione di copie vendute in tutto il mondo.

Il gioco base e l’espansione sono in offerta su Steam per festeggiare

Per celebrare il traguardo, il team di Questline ha pubblicato un trailer dedicato e lanciato una serie di sconti su Steam. Fino al 1° febbraio sarà possibile acquistare il gioco base a 35,19 euro, con uno sconto del 20%. La stessa percentuale si applica all'espansione Sanctuary of Sarras, pubblicata lo scorso dicembre, ora disponibile a 11,83 euro o in bundle a 47,02 euro.

Per chi non lo conoscesse, Tainted Grail: The Fall of Avalon è un action GDR in prima persona open world che trasporta i giocatori in una versione oscura e decadente dell'Avalon delle leggende arturiane. Il protagonista è un prigioniero sottoposto a misteriosi esperimenti, liberato da una figura enigmatica che dà il via a un viaggio tra sopravvivenza, esplorazione e la ricerca della verità dietro il declino dell'isola.

Il titolo offre un sistema di progressione basato sulle abilità, senza classi predefinite, permettendo ai giocatori di modellare liberamente il proprio stile. Il combattimento è dinamico e vario, con possibilità che spaziano dalle armi da mischia alla magia, passando per alchimia e furtività. Segnaliamo inoltre che su Steam, Xbox Store e PlayStation Store è disponibile una demo gratuita per provare il gioco prima dell'acquisto.