L'action roguelite cooperativo 33 Immortals ha un periodo di uscita su Steam

Thunder Lotus Games ha annunciato che la versione PC di 33 Immortals approderà su Steam nel corso della prossima estate.
In precedenza il gioco era stato lanciato in accesso anticipato su Xbox Series X|S e tramite Epic Games Store e Microsoft Store nel 2024, entrando anche nel catalogo di Game Pass per PC e console. Il titolo è tuttora in early access e non è chiaro se il debutto sulla piattaforma di Valve coinciderà con l'arrivo della versione 1.0.
Un action isometrico con battaglie co‑op
"Portare 33 Immortals su Steam è una tappa importante per noi", ha dichiarato il direttore creativo Stephan Logier. "Il gioco è cresciuto molto grazie ai nostri primi cinque aggiornamenti, e siamo entusiasti di continuare a svilupparlo con ancora più giocatori pronti a unirsi alla ribellione."
33 Immortals è un action‑roguelite con visuale isometrica in cui i giocatori interpretano anime dannate in rivolta contro il giudizio degli Dei. Il cuore dell'esperienza è la cooperativa su larga scala: fino a 33 giocatori possono unirsi simultaneamente per affrontare spedizioni generate proceduralmente, combattendo orde di nemici e boss colossali in scontri che ricordano la struttura dei raid degli MMO.
Ogni partita è pensata per essere rapida, caotica e rigiocabile, grazie a un sistema di progressione roguelite che permette di ottenere potenziamenti temporanei, reliquie e abilità uniche a ogni run. L'ambientazione è uno degli elementi più distintivi: il mondo di gioco è ispirato alla Divina Commedia di Dante Alighieri, con una reinterpretazione artistica dell'Inferno popolato da creature sovrannaturali, peccatori tormentati e divinità ostili.