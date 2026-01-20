L'action roguelite cooperativo 33 Immortals ha un periodo di uscita su Steam

In precedenza il gioco era stato lanciato in accesso anticipato su Xbox Series X|S e tramite Epic Games Store e Microsoft Store nel 2024, entrando anche nel catalogo di Game Pass per PC e console. Il titolo è tuttora in early access e non è chiaro se il debutto sulla piattaforma di Valve coinciderà con l'arrivo della versione 1.0.

Un action isometrico con battaglie co‑op

"Portare 33 Immortals su Steam è una tappa importante per noi", ha dichiarato il direttore creativo Stephan Logier. "Il gioco è cresciuto molto grazie ai nostri primi cinque aggiornamenti, e siamo entusiasti di continuare a svilupparlo con ancora più giocatori pronti a unirsi alla ribellione."

33 Immortals è un action‑roguelite con visuale isometrica in cui i giocatori interpretano anime dannate in rivolta contro il giudizio degli Dei. Il cuore dell'esperienza è la cooperativa su larga scala: fino a 33 giocatori possono unirsi simultaneamente per affrontare spedizioni generate proceduralmente, combattendo orde di nemici e boss colossali in scontri che ricordano la struttura dei raid degli MMO.

Ogni partita è pensata per essere rapida, caotica e rigiocabile, grazie a un sistema di progressione roguelite che permette di ottenere potenziamenti temporanei, reliquie e abilità uniche a ogni run. L'ambientazione è uno degli elementi più distintivi: il mondo di gioco è ispirato alla Divina Commedia di Dante Alighieri, con una reinterpretazione artistica dell'Inferno popolato da creature sovrannaturali, peccatori tormentati e divinità ostili.