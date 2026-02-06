1

Un pezzo da collezione unico: il Fiore Parlante di Super Mario è in pre-order su Amazon, si esprime anche in italiano

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare la prenotazione del Fiore Parlante di Super Mario, in uscita a marzo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   06/02/2026
Fiore parlante Super Mario

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di prenotare il proprio Fiore Parlante direttamente dall'universo di Super Mario. Si tratta di un gadget da collezione davvero unico: capace realmente di parlare in 11 lingue, tra cui l'italiano. Il prezzo d'acquisto è anche abbastanza competitivo: 29,99€. Prenotalo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Come scritto qualche rigo più su, si tratta di un pezzo da collezione estetico più che realmente utile ma se sei fan dell'idraulico baffuto più famoso al mondo o se vuoi fare un regalo ad un/una fan di Mario, questo potrebbe fare assolutamente al caso tuo.

Ulteriori dettagli sul Fiore Parlante

Il fiore parlante è un gadget originale pensato per rendere la tua giornata più vivace. Puoi scegliere se lasciarlo parlare liberamente o premere un pulsante per fargli dire subito qualcosa. Tra le sue funzioni più simpatiche, è possibile impostarlo in modo che ti saluti al mattino oppure ti accompagni a dormire con un sorriso. Questo fiore può pronunciare frasi in base al momento della giornata e dispone di sensori per rilevare la temperatura della stanza, avvisandoti quando fa troppo caldo o troppo freddo.

61Phsh0Lscl Ac Sl1500

Inoltre, ti informerà quando le batterie sono quasi scariche e persino che ore sono, rendendolo un piccolo assistente sempre presente. Il fiore parlante supporta 11 lingue tra cui l'italiano. Per funzionare necessita di 2 batterie di tipo AA che non vengono fornite nella confezione.

