La tastiera da gaming Corsair è in promo su Amazon (quasi) al minimo storico: retroillimunazione RGB, poggiapolsi e design resistente

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante sulla tastiera da gaming Corsair K55 RGB Pro che viene messa in offerta con uno sconto del 23% per un costo finale di 46,10€, poco più di 5€ rispetto al minimo storico. Acquista la tastiera direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui giù: Uno dei punti di forza di questa tastiera targata Corsair è la retroilluminazione RGB dinamica, che permette di illuminare la postazione con sei effetti integrati, oltre alla possibilità di personalizzare i colori per ogni zona tramite il software Corsair iCUE.
Ulteriori dettagli sulla tastiera
La tastiera dispone inoltre di sei tasti macro dedicati, che consentono di eseguire rapidamente comandi complessi, scorciatoie o sequenze di tasti con una sola pressione. Questa funzione è particolarmente utile nei giochi competitivi, dove la velocità di esecuzione può fare la differenza.
Dal punto di vista della resistenza, la K55 RGB Pro è certificata IP42, offrendo protezione contro polvere e piccoli schizzi di liquidi, così da poter affrontare anche eventuali incidenti.
Il poggiapolsi rimovibile in gomma garantisce un comfort prolungato, riducendo l'affaticamento durante lunghe sessioni. Completano il dispositivo i tasti dedicati per il controllo multimediale e del volume, oltre a tasti silenziosi e reattivi, che assicurano una digitazione fluida e precisa.