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La tastiera da gaming Corsair è in promo su Amazon (quasi) al minimo storico: retroillimunazione RGB, poggiapolsi e design resistente

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sulla tastiera da gaming Corsair K55 RGB Pro. Tutti i dettagli del prodotto e dell'offerta.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   18/03/2026
Tastiera Corsair

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante sulla tastiera da gaming Corsair K55 RGB Pro che viene messa in offerta con uno sconto del 23% per un costo finale di 46,10€, poco più di 5€ rispetto al minimo storico. Acquista la tastiera direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui giù: Uno dei punti di forza di questa tastiera targata Corsair è la retroilluminazione RGB dinamica, che permette di illuminare la postazione con sei effetti integrati, oltre alla possibilità di personalizzare i colori per ogni zona tramite il software Corsair iCUE.

Ulteriori dettagli sulla tastiera

La tastiera dispone inoltre di sei tasti macro dedicati, che consentono di eseguire rapidamente comandi complessi, scorciatoie o sequenze di tasti con una sola pressione. Questa funzione è particolarmente utile nei giochi competitivi, dove la velocità di esecuzione può fare la differenza.

Dal punto di vista della resistenza, la K55 RGB Pro è certificata IP42, offrendo protezione contro polvere e piccoli schizzi di liquidi, così da poter affrontare anche eventuali incidenti.

Tastiera Corsair K55

Il poggiapolsi rimovibile in gomma garantisce un comfort prolungato, riducendo l'affaticamento durante lunghe sessioni. Completano il dispositivo i tasti dedicati per il controllo multimediale e del volume, oltre a tasti silenziosi e reattivi, che assicurano una digitazione fluida e precisa.

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