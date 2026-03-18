La tastiera da gaming Corsair è in promo su Amazon (quasi) al minimo storico: retroillimunazione RGB, poggiapolsi e design resistente

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante sulla tastiera da gaming Corsair K55 RGB Pro che viene messa in offerta con uno sconto del 23% per un costo finale di 46,10€, poco più di 5€ rispetto al minimo storico. Acquista la tastiera direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui giù: Uno dei punti di forza di questa tastiera targata Corsair è la retroilluminazione RGB dinamica, che permette di illuminare la postazione con sei effetti integrati, oltre alla possibilità di personalizzare i colori per ogni zona tramite il software Corsair iCUE.