Sei alla ricerca di un nuovo controller? L'edizione dedicata a Doom: The Dark Ages è in offerta al minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una promo per chiunque sia alla ricerca di un nuovo controller per PC e/o Xbox. Il gamepad in edizione dedicata a Doom: The Dark Ages viene messo in offerta con uno sconto attivo del 20% per un costo totale e finale d'acquisto di 63,99€, suo minimo storico. Acquistate il controller direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Il nuovo controller in edizione limitata di DOOM: The Dark Ages è (anche) un oggetto da collezione pensato per tutti i fan del franchise. Il design trae ispirazione dall'iconica armatura di DOOM Slayer, presentando una finitura verde satinata che ricorda la corazza del leggendario protagonista. L'elmo con punte argentate in 3D e i dettagli placcati sulla parte superiore completano l'estetica.
Ulteriori dettagli sul controller
Le impugnature gommate con finitura in similpelle garantiscono comfort e stabilità durante le sessioni di gioco più intense, permettendo di restare completamente immersi nell'azione. La levetta rossa, ispirata alla porta sul petto di DOOM Slayer, offre un tocco distintivo, ideale per prendere la mira e muoversi con precisione.
I pulsanti ABXY verdi, evocati dall'alfabeto delle Sentinelle, permettono di evocare la potenza antica dei guerrieri, mentre il grilletto sinistro arancione, chiamato "Scudo Motosega", offre un controllo immediato per liberare attacchi devastanti e sigillare le proprie intenzioni letali. Perfetto per chi vuole unire prestazioni di gioco elevate a un design unico e ad un pezzo da collezione.