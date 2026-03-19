Sei alla ricerca di un nuovo controller? L'edizione dedicata a Doom: The Dark Ages è in offerta al minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una promo per chiunque sia alla ricerca di un nuovo controller per PC e/o Xbox. Il gamepad in edizione dedicata a Doom: The Dark Ages viene messo in offerta con uno sconto attivo del 20% per un costo totale e finale d'acquisto di 63,99€, suo minimo storico. Acquistate il controller direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Il nuovo controller in edizione limitata di DOOM: The Dark Ages è (anche) un oggetto da collezione pensato per tutti i fan del franchise. Il design trae ispirazione dall'iconica armatura di DOOM Slayer, presentando una finitura verde satinata che ricorda la corazza del leggendario protagonista. L'elmo con punte argentate in 3D e i dettagli placcati sulla parte superiore completano l'estetica.