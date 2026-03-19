Aperti i preordini di Shenmue 3 Enhanced, con trailer e dettagli sui miglioramenti

L'editore ININ Games e lo sviluppatore YS NET hanno presentato ufficialmente Shenmue III Enhanced, mostrando il primo trailer, le prime immagini e fornendo tutti i dettagli delle novità rispetto all'edizione base. Sono stati aperti anche i preordini delle edizioni fisiche. Il gioco arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam, mentre la data di uscita sarà comunicata "nelle prossime settimane".
Edizioni e trailer
Sono previste diverse edizioni. La versione standard include semplicemente il gioco completo, mentre la Special Edition aggiunge contenuti extra come il Blu-ray "A Gamer's Journey: The Definitive History of Shenmue", un artbook dedicato alla realizzazione del titolo e una confezione speciale. La Collector's Edition è ancora più ricca, con oggetti da collezione tra cui una statuetta di Ryo Hazuki, delle stampe artistiche, degli accessori a tema e dei contenuti esclusivi, pensati per i fan più appassionati.
Questa nuova edizione rappresenta una versione migliorata dell'originale creato da Yu Suzuki, mantenendo intatto lo spirito originale ma introducendo numerosi miglioramenti a ogni aspetto del gioco. Vediamo il trailer.
Nei panni di Ryo Hazuki, il giocatore indaga su eventi misteriosi, si allena nelle arti marziali e interagisce con un mondo vivo, fatto di personaggi con le loro routine giornaliere, meteo dinamico e tante attività opzionali.
La versione Enhanced migliora sensibilmente grafica e le prestazioni, con texture più definite, caricamenti più rapidi e supporto a tecnologie di upscaling IA come DLSS e FSR. Il mondo risulta più vivo anche grazie a una maggiore presenza di NPC, mentre sono state introdotte varie opzioni per ampliare l'esperienza: una telecamera classica opzionale ispirata ai primi capitoli, delle modifiche al gameplay per rendere la progressione più fluida, dei miglioramenti alle interazioni e un'interfaccia più intuitiva.
Va detto che tutte le novità sono però opzionali e possono essere attivate o disattivate, permettendo sia ai puristi sia ai nuovi giocatori di scegliere l'esperienza più adatta. Considerando che parliamo di un titolo del 2020.