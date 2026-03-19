Aperti i preordini di Shenmue 3 Enhanced, con trailer e dettagli sui miglioramenti

L'editore ININ Games e lo sviluppatore YS NET hanno presentato ufficialmente Shenmue III Enhanced , mostrando il primo trailer, le prime immagini e fornendo tutti i dettagli delle novità rispetto all'edizione base. Sono stati aperti anche i preordini delle edizioni fisiche. Il gioco arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam, mentre la data di uscita sarà comunicata "nelle prossime settimane".

Edizioni e trailer

Sono previste diverse edizioni. La versione standard include semplicemente il gioco completo, mentre la Special Edition aggiunge contenuti extra come il Blu-ray "A Gamer's Journey: The Definitive History of Shenmue", un artbook dedicato alla realizzazione del titolo e una confezione speciale. La Collector's Edition è ancora più ricca, con oggetti da collezione tra cui una statuetta di Ryo Hazuki, delle stampe artistiche, degli accessori a tema e dei contenuti esclusivi, pensati per i fan più appassionati.

La Special Edition di Shenmue III Enhanced

La Collector's Edition di Shenmue III Enhanced

Questa nuova edizione rappresenta una versione migliorata dell'originale creato da Yu Suzuki, mantenendo intatto lo spirito originale ma introducendo numerosi miglioramenti a ogni aspetto del gioco. Vediamo il trailer.

Nei panni di Ryo Hazuki, il giocatore indaga su eventi misteriosi, si allena nelle arti marziali e interagisce con un mondo vivo, fatto di personaggi con le loro routine giornaliere, meteo dinamico e tante attività opzionali.

La versione Enhanced migliora sensibilmente grafica e le prestazioni, con texture più definite, caricamenti più rapidi e supporto a tecnologie di upscaling IA come DLSS e FSR. Il mondo risulta più vivo anche grazie a una maggiore presenza di NPC, mentre sono state introdotte varie opzioni per ampliare l'esperienza: una telecamera classica opzionale ispirata ai primi capitoli, delle modifiche al gameplay per rendere la progressione più fluida, dei miglioramenti alle interazioni e un'interfaccia più intuitiva.

Va detto che tutte le novità sono però opzionali e possono essere attivate o disattivate, permettendo sia ai puristi sia ai nuovi giocatori di scegliere l'esperienza più adatta. Considerando che parliamo di un titolo del 2020.