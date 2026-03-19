Resident Evil Requiem in 8K con Path Tracing potenziato: ecco il video della mod

Con le classiche vecchie mod è possibile dare un ritocco al videogioco e sfruttare ancora di più i propri computer di fascia alta. Ad esempio, ora Beyond Dreams ci propone un video nel quale mette in mostra Resident Evil Requiem in 8K con Path Tracing .

Resident Evil Requiem è un gioco di qualità a livello visivo, con una resa notevole su PS5 Pro e ovviamente i PC di fascia alta. C'è sempre modo per migliorarlo e non parliamo del tanto discusso DLSS 5.

Il video della mod id Resident Evil Requiem

Come spiega Beyond Dreams, questo video mostra un preset che valorizza al massimo l'illuminazione Path Tracing, tramite una serie di miglioramenti che includono un potenziamento dell'esposizione (utilizzando lo shader "Nicehancer"), ma anche con l'aggiunta di un effetto Filmic Lens Distortion.

A tutto questo si aggiunge un lavoro sul Color Grading oltre che una Camera Mod descritta come "super immersiva" che ha lo scopo di rendere ancora più orrifica l'avventura, soprattutto quando si gioca con la visuale in prima persona (ricordiamo che Resident Evil Requiem permette di scegliere tra prima e terza persona liberamente). Il video è poi impreziosito dalla presenza delle canzoni originali del film di Resident Evil.

Il risultato finale è che Resident Evil Requiem gira a 8K con dettagli al massimo e a 60 FPS, ma utilizzando il DLSS 4 e una RTX 5090. Diteci, cosa ne pensate del risultato?

Vi segnaliamo anche una curiosità: il regista del nuovo film di Resident Evil ha già finito Requiem due volte.