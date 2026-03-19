Kena: Bridge of Spirits ha una data di uscita su Nintendo Switch 2

Mancano dunque solo pochi giorni e anche i possessori della console ibrida Nintendo potranno cimentarsi con questo interessante titolo, pubblicato originariamente su PS4 nel 2021 e accolto con grande entusiasmo da critica e pubblico, in particolare per via di un comparto artistico notevolissimo .

Ember Lab ha annunciato la data di uscita di Kena: Bridge of Spirits su Nintendo Switch 2 con un trailer che presenta ancora una volta la coinvolgente avventura: il gioco sarà disponibile in formato digitale su eShop a partire dal 26 marzo .

Anche il sequel?

Come saprete, alcune settimane fa allo State of Play è stato annunciato Kena: Scars of Kosmora, il nuovo capitolo della saga che arriverà su PC e PS5 nel corso di quest'anno e che ha visto un maggiore coinvolgimento produttivo da parte di Sony.

Naturalmente la speranza è che un eventuale successo di Bridge of Spirits su Nintendo Switch 2 spinga Ember Lab (ed eventualmente Sony) a portare in futuro anche il sequel sulla nuova console ibrida, visto che sembra un progetto davvero interessante.