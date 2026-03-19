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Kena: Bridge of Spirits ha una data di uscita su Nintendo Switch 2

Ember Lab ha annunciato con un trailer la data di uscita di Kena: Bridge of Spirits su Nintendo Switch 2: vediamo quando sarà disponibile il gioco.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/03/2026
La protagonista di Kena: Bridge of Spirits
Kena: Bridge of Spirits
Kena: Bridge of Spirits
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Ember Lab ha annunciato la data di uscita di Kena: Bridge of Spirits su Nintendo Switch 2 con un trailer che presenta ancora una volta la coinvolgente avventura: il gioco sarà disponibile in formato digitale su eShop a partire dal 26 marzo.

Mancano dunque solo pochi giorni e anche i possessori della console ibrida Nintendo potranno cimentarsi con questo interessante titolo, pubblicato originariamente su PS4 nel 2021 e accolto con grande entusiasmo da critica e pubblico, in particolare per via di un comparto artistico notevolissimo.

Nei panni di Kena, una giovane guida spirituale, dovremo affrontare un viaggio verso il Santuario della Montagna per aiutare gli spiritu intrappolati a trovare la pace, contando sulle abilità della ragazza e anche sull'aiuto dei Rot, piccole creature dotate di poteri sorprendenti.

Kena: Bridge of Spirits è stato annunciato per Nintendo Switch 2 Kena: Bridge of Spirits è stato annunciato per Nintendo Switch 2

La versione per Nintendo Switch 2 include inoltre tutti i contenuti aggiuntivi introdotti con l'Anniversary DLC, che arricchiscono l'esperienza con nuove sfide, modalità e opzioni di accessibilità, fra cui il New Game Plus.

Anche il sequel?

Come saprete, alcune settimane fa allo State of Play è stato annunciato Kena: Scars of Kosmora, il nuovo capitolo della saga che arriverà su PC e PS5 nel corso di quest'anno e che ha visto un maggiore coinvolgimento produttivo da parte di Sony.

Naturalmente la speranza è che un eventuale successo di Bridge of Spirits su Nintendo Switch 2 spinga Ember Lab (ed eventualmente Sony) a portare in futuro anche il sequel sulla nuova console ibrida, visto che sembra un progetto davvero interessante.

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