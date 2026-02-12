Kena: Scars of Kosmora è stato annunciato allo State of Play

Lo State of Play di questa sera è iniziato subito con una grossa sorpresa: Kena: Scars of Kosmora , seguito dell'apprezzatissimo Kena: Bridge of Spirits . Ne è stato mostrato il gameplay ed è stato svelato che uscirà su PlayStation 5 e PC nel corso del 2026. Quindi lo vedremo da qui alla fine dell'anno.

Kena è cresciuta

In Kena: Scars of Kosmora, Kena è più grande ed è ormai rinomata come Guida degli Spiriti. Nella speranza di trovare risposte all'afflizione che ha sopportato per tutta la vita, Kena viaggia verso la misteriosa isola di Kosmora, colma di segreti sepolti legati a un passato tragico.

A Kosmora, Kena si trova ad affrontare uno spirito potente che spezza il suo bastone. Il bastone di una Guida degli Spiriti è la sua identità: lo strumento per aiutare e comunicare con gli spiriti. Il bastone di Kena, inoltre, la teneva in vita. Per sopravvivere, Kena deve accettare l'antica e dimenticata forma di Guida degli Spiriti di Kosmora, che utilizza l'Alchimia per manipolare il potere degli elementi.

Gli sviluppatori hanno promesso che ci saranno nuove meccaniche elementali che daranno strategia e profondità ai combattimento. Hanno anche promesso che prestro sveleranno di più del gioco.