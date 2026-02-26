Kena: Scars of Kosmora è stato mostrato con un nuovo teaser trailer

Sony ha pubblicato un nuovo teaser trailer di Kena: Scars of Kosmora per invitare gli utenti PS5 e PC a mettere il nuovo capitolo della serie firmata Ember Lab nella loro lista dei desideri, sebbene non ci sia ancora una data di uscita ufficiale.

Realizzato dopo il successo di Kena: Bridge of Spirits, il gioco si pone come una sostanziale evoluzione, che punta a migliorare in particolare i combattimenti e a consolidare le meccaniche che meglio funzionavano dell'episodio d'esordio della saga.

Il teaser da questo punto di vista si limita un po' a riassumere ciò che è stato mostrato nel trailer d'annuncio di Kena: Scars of Kosmora, presentato nel corso dell'ultimo State of Play e accolto dagli utenti come una delle cose più interessanti dello show.

A proposito di evoluzione, ritroveremo la protagonista in una versione più matura, una Guida degli Spiriti ormai affermata che stavolta dovrà affrontare una minaccia davvero terribile che si annida sull'isola di Kosmora.