Alan Wake Remastered ottiene un update a sorpresa su PC, che porta miglioramenti importanti

A notevole distanza dal lancio e senza essere preannunciato, un nuovo aggiornamento è arrivato nelle ore scorse per Alan Wake Remastered su PC, cogliendo un po' tutti di sorpresa ma portando diversi miglioramenti importanti al gioco.

L'aggiunta più importante è quella dell'HDR, che è ora supportato dal rifacimento tecnico dell'action adventure classico di Remedy, ma ci sono anche diverse altre aggiunte interessanti, che fanno evolvere ulteriormente il gioco rendendolo particolarmente godibile anche sulle piattaforme moderne.

Per il momento, l'aggiornamento sembra riguardare solo la versione PC, in attesa di sapere se anche le versioni console siano in procinto di ricevere update tecnici specifici.