Alan Wake Remastered ottiene un update a sorpresa su PC, che porta miglioramenti importanti

A notevole distanza dal lancio e senza essere preannunciato, un nuovo aggiornamento è arrivato nelle ore scorse per Alan Wake Remastered su PC, cogliendo un po' tutti di sorpresa ma portando diversi miglioramenti importanti al gioco.
L'aggiunta più importante è quella dell'HDR, che è ora supportato dal rifacimento tecnico dell'action adventure classico di Remedy, ma ci sono anche diverse altre aggiunte interessanti, che fanno evolvere ulteriormente il gioco rendendolo particolarmente godibile anche sulle piattaforme moderne.
Per il momento, l'aggiornamento sembra riguardare solo la versione PC, in attesa di sapere se anche le versioni console siano in procinto di ricevere update tecnici specifici.
Miglioramenti grafici diffusi
L'HDR, per sua natura, rappresenta un'introduzione particolarmente importante nell'impianto grafico di Alan Wake, considerando che si tratta di un gioco che si basa molto sul contrasto tra luce e ombra, dunque un incremento tecnico in questo senso è sicuramente ben accetto.
L'update 1.33 include inoltre un supporto migliorato per il DLSS, altro elemento che può portare a grosse evoluzioni sul fronte tecnico, nel caso in cui si utilizzino GPU NVIDIA.
L'aggiornamento sistema anche un problema emerso con lo scaling del FOV e inoltre corregge alcuni inconvenienti emersi con il rendering che potevano portare a diversi glitch grafici.
Altro elemento di notevole importanza è poi lo sblocco del framerate, cosa che consente di giocare anche a 240 fps nel caso in cui si abbia l'equipaggiamento adatto per raggiungere tali performance.
Altre correzioni riguardano poi l'uso degli schermi ultrawide e un miglior supporto per il rendering path di DirectX 12, oltre ad aggiustamenti vari per l'interfaccia.