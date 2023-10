Alan Wake Remastered è riuscito a recuperare i costi di sviluppo e marketing dopo due anni

Per adesso non sappiamo nulla delle vendite di Alan Wake 2, ma Remedy, per voce del CEO Tero Virtala, ha svelato che Alan Wake Remastered è riuscito a recuperare i costi di sviluppo e marketing due anni dopo il lancio, senza però svelarne l'ammontare.

Non un successo stratosferico

Virtala ha svelato i dati di Alan Wake Remastered nell'ultimo resoconto finanziario della compagnia, in cui possiamo leggere:

"Guardando nello specifico al terzo quarto del 2023, i ricavi sono stati dello stesso livello del periodo precedente. Le spese per lo sviluppo sono state inferiori rispetto a un anno fa, soprattutto a causa della diminuzione di quelle per Alan Wake 2 con l'approssimarsi del lancio. Le royalty invece sono cresciute anno su anno trainate da Alan Wake Remastered, che ha recuperato i suoi costi di sviluppo e marketing durante il terzo quarto."

Insomma, Alan Wake Remastered non pare sia stato un successo stratosferico, nonostante attualmente si possa dire che non abbia causato perdite per Remedy. Comunque sia le perdite per il periodo dato sono cresciute rispetto all'anno precedente, anche e soprattutto per i maggiori investimenti nei progetti in corso.

Remedy spera comunque che Alan Wake 2 dia slancio alla compagnia e consenta di lavorare serenamente ai quattro giochi attualmente in cantiere: Control 2, Condor, Codename Vanguard e Max Payne 1 e 2 Remake, che considera tutti dei potenziali successi.