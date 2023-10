Apple iPhone 15 Pro Max è ora disponibile su Amazon Italia: le scorte sono limitate

Tramite Amazon è di nuovo possibile acquistare Apple iPhone 15 Pro Max. Lo smartphone è per la maggior parte del tempo non disponibile, quindi se siete interessati vi conviene non attendere troppo all'acquisto. Il prezzo per il modello da 256 GB è 1.489€. Potete trovarlo a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il modello Titanio Bianco, al momento della scrittura, è disponibile solo in dieci unità. I modelli Titanio Blu, Titanio Naturale e Titanio Nero sono disponibili in numero superiore, anche se non meglio specificato. Tutti i colori sono venduti e spediti da Amazon Italia.

Apple iPhone 15 Pro Max dispone di una struttura robusta e leggera in titanio di grado aerospaziale. Lo schermo Super Retina XDR da 6,7 pollici supporta un refresh rate fino a 120Hz. La GPU è una A17 PRO, che promette una grande efficienza energetica per una durata maggiore della batteria. Ricordiamo che Apple iPhone 15 Pro Max utilizza una presa USB-C, non la vecchia Lightning.